Flüchtlinge aus Burma – Für viele bleibt nur die Flucht – oder der Tod Ein Jahr ist der Putsch in Burma nun her. 600’000 Menschen sind seither auf der Flucht. Einige Zehntausend von ihnen leben in Camps an der Grenze im thailändischen Mae Sot. Welche Schicksale hinter den Zahlen stehen. David Pfeifer aus Mae Sot

600’000 sind auf der Flucht: Burmesische Frauen, die aus ihren Dörfern vertrieben wurden, vor ihren Unterkünften am Ufer des Moei-Flusses im thailändischen Mae Sot. Foto: Sakchai Lalit (Keystone)

Zahlen sind kalt. Die bezifferbare Bilanz, ein Jahr nach dem Putsch in Burma: Mehr als 1500 Tote, etwa 12’000 Menschen sitzen im Gefängnis, 600’000 sind laut den Vereinten Nationen auf der Flucht. Aber was sagt das über die Schicksale aus, die einzelnen Leben, die weitergelebt werden? So wie das der Studentin Thae Ei Win, die in Wahrheit anders heisst und die nun Völkerrecht studiert, in Thailand, und nicht möchte, dass ihr Name nachgelesen werden kann.