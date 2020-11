Radiomoderatorin aus Winterthur – «Für viele ist der Schweizer Pass einfach ein Reiseaccessoire» Rika Brune führte bei Radio SRF3 durch eine Themenwoche über den Weg zum Schweizer Pass. Die 31-Jährige kennt das Prozedere, denn sie lässt sich derzeit in Winterthur einbürgern. Nina Thöny

Vor ziemlich genau einem Jahr hat Radiomoderatorin Rika Brune in Winterthur ihr Einbürgerungsgesuch gestellt. Foto: Madeleine Schoder

Rika Brune ist Schweizerin. Würde man meinen, wenn man ihr zuhört, wie sie in Mundart moderiert am Radio. Und Brune fühlt sich als Schweizerin, denn sie ist hier geboren und zur Schule gegangen. Amtlich aber ist sie Deutsche. Beide Eltern stammen aus Deutschland. Der Pass, den sie in der Hand hält, ist von einem dunkleren Rot als der von Herrn und Frau Schweizer. Fast 30 Jahre lang hat er ihr gereicht. Jetzt aber will Brune den Schweizer Pass.

Zu diesem Wunsch beigetragen hat ihre Wahlheimat, erzählt Brune am Telefon: «In Winterthur bin ich zum ersten Mal zu Hause.» Geboren ist Brune in Sursee, danach ging es über Neuenkirch für ein Jahr nach Deutschland, dann ins luzernische Kriens. Die Primarschule besuchte sie in Dallenwil im Kanton Nidwalden, während Sek und Gymi wohnte sie «ein Kaff weiter», in Wolfenschiessen. In Basel hat Brune studiert, danach zog es sie nochmals für ein Jahr in die Innerschweiz, bevor sie vor etwas mehr als fünf Jahren in Winterthur ankam. «Mir gefällt das Dorf im Stadtgewand.»