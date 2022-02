Klimaaktivistin aus Winterthur – Fürs Klima ins Gefängnis Anna Stalder hat sich dem Kampf für die Umwelt und die Klimagerechtigkeit verschrieben. Dafür übernachtete sie schon vor den Eulachhallen und im Gefängnis. Angelika Tanner

«Zwei Tage sind lang, wenn man eingesperrt ist», sagt Anna Stalder. Letzten Oktober beteiligte sie sich an einem Sitzstreik der Extinction Rebellion und wurde verhaftet. Foto: Angelika Tanner

Mit lockigen Haaren, runder Harry-Potter-Brille und leicht ausser Atem steigt Anna Stalder vom Fahrrad. Die Winterthurer Klimaaktivistin kommt direkt von einem Gespräch mit dem Anwalt, mit dem sie sich auf ein Verhör bei der Polizei vorbereitet. Sie nahm im vergangenen August am «Rise Up for Change» gegen den Finanzplatz Zürich teil: «Es muss wehtun, damit sich etwas ändert. Vor einem Jahr wäre ich weniger weit gegangen als jetzt», sagt Stalder.