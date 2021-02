Restauranttest in Winterthur – Fun, fun, fun? Auch ohne Fleisch? Kann der vegane Lieferdienst das Geburtstagskind happy machen? Vgnfun.ch im Stresstest. Till Hirsekorn

Es ist angerichtet: Vegane Burger und Wraps von Vgnfun.ch Foto: T.Hirsekorn

Welcher Lieferservice ist Geburtstagsmenü-tauglich? Der erste Reflex war: Al Giardino! Mal sehen, was die Crew nach all dem ganzen Wirbel um Mieten und Restauranttester in die Boxen zaubert. «Wir sind komplett ausgeschossen, tut mir leid», heisst es am Telefon. Schon um 20 Uhr? «Läuft bei denen …» denken wir, scrollen weiter und landen bei Vgnfun. Vegan und Spass? Als Flexitarier-Trio geben wir dem Foodtruck aus Winterthur eine Chance. Unter der Woche hält er mittags in der offenen Halle auf dem Lagerplatz. Am Wochenende wird im Einstellplatz in Wülflingen gebrutzelt.

Wir bestellen: Den Beyond-Burger (Sesam-Bun, Fleisch aus Erbsenprotein und Käse; 17 Franken), den Funky-Burger (mit Soja-Weizen-Burger), den Burger-Wrap (Burger aus Weizen-Soja, gerollt, 14) und den Pakora-Wrap. Pakora ist ein pakistanisches Frittierrezept für Gemüse (oder Fleisch) im Kichererbsenteigmantel (14). Dazu nehmen wir Fritzschnitze mit Kräutersalz (6) gemischte Salate (8), dazu Cucumi (Gurken-Limo) und Chaya Alpentee (je 5). Viel versprachen wir uns von den neun selbstgemachten Saucen – von der Burgersauce bis zur «rabiaten Hexe».

Leider etwas zu viel des selbstgemachten Kräutersalzes: Die Fritzschnitze waren versalzen.





Dass der Lieferant erst nach 60 statt 40 Minuten kam und zunächst den falschen Sack hinstellte, nahmen wir so hin. Leider tat es dem Menü nicht gut. Wraps und Burger kamen knapp lauwarm. Aufwärmen ging schlecht. Der Salat würde lampig. Die Kartoffel-Cuts waren zudem versalzen, und statt ein Bouquet an Saucen kamen zwei Kübeli Sesam-Tahini. Von Geschmack und vom Biss her kommt der Beyond-Burger am ehesten ans Original heran. Das Pakora (vermutlich gefüllt mit Kartoffelstampf) war knusprig-interessant.

Fun, fun, fun? Richtig happy waren wir nicht. Nicht einmal verdauen konnten wir guten Gewissens. Auf dem Tisch stapelten sich Säcke, Papierli und Burger-Boxen. Lesson learned: Burger und Co. lieber gleich vor Ort geniessen, im knusprigen: Bun, bun, bun!

www.vgnfun.ch