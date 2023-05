Frauenstadtrundgang Winterthur – «Fundgrube Altstadt» ist das Motto der neuen Frauentour Szenen aus dem späten Mittelalter spielt der Verein Frauenstadtrundgang auf seiner Jubiläumsroute nach. Dabei kommen Martin Luther, eine Puffmutter und ein Skelett zu Wort. Gabriele Spiller Text , Enzo Lopardo Fotos

Die Frauenwirtin (Denise Büchli, li.) stellt sich beim Ratsherrn (Lena Kern, Mitte) vor. Erzählerin ist Nadia Pettanice. Foto: Enzo Lopardo

Seit 25 Jahren erforscht eine Gruppe Winterthurer Frauen die Gassen und Winkel der Stadt. Es ist der Verein Frauenstadtrundgang, der alle zwei Jahre einen neuen Weg präsentiert. Am Wochenende hatte «Fundgrube Altstadt» Premiere, «Vom Leben, Sterben und Baden in Winterthur». Zwei Darstellerinnen und eine Erzählerin schlüpfen in zwölf Rollen und legen dabei verschiedene Kostüme an. Das sorgt für einen kurzweiligen 90-minütigen Spaziergang auf eigentlich bekannten Pfaden.