Abstimmung in Pfungen und Dättlikon – Fusion der Kirchgemeinden deutlich genehmigt Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger stimmen erneut grossmehrheitlich für die Fusion der Reformierten Kirchgemeinden von Pfungen und Dättlikon. Fabienne Grimm

Die reformierte Kirche Dättlikon kann mit Pfungen fusionieren. Foto: Heinz Diener

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Reformierten Kirchgemeinden Pfungen und Dättlikon sprachen sich deutlich für eine Fusion aus. 422 Ja- zu 32 Nein-Stimmen waren es in Pfungen, 161 Ja- zu 8 Nein-Stimmen in Dättlikon. Die Stimmbeteiligung lag in Pfungen bei 47,3 und in Dättlikon bei 60,4 Prozent.

Es ist das zweite Mal, dass sich die Stimmberechtigten für die Fusion aussprechen. Bereits 2016 wurde der Zusammenschluss an der Urne deutlich genehmigt. Er scheiterte jedoch kurz darauf an einem Entscheid der Kirchensynode.

Ausserordentliche Versammlung im Mai

Über die neue Kirchgemeindeordnung wird nach dem Ja an der Urne an einer ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung im Mai abgestimmt. Diese sieht unter anderem vor, dass die Anzahl Mitglieder der Kirchenpflege auf sieben aufgestockt wird. Bisher umfasst sowohl die Kirchenpflege Dättlikon wie auch jene der Gemeinde Pfungen fünf Mitglieder.

Aufgrund der Fusionspläne finden die Neuwahlen der Kirchenpflege nicht wie eigentlich vorgesehen im Sommer, sondern erst im Herbst 2022 statt.

