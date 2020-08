Fusion Region Andelfingen – Fusion: Gesetz schafft Zwang zu grösseren Gemeinden Manche Kritiker der Andelfinger Grossfusion wünschen sich Zusammenschlüsse im kleineren Rahmen. Doch wegen der kantonalen Gesetzeslage ist das ziemlich schwierig. Markus Brupbacher

Vorabklärungen für die Renovierung der Andelfinger Holzbrücke 2019: Die Brücke verbindet Andelfingen und Kleinandelfingen – oder trennt sie, je nach Sichtweise. Foto: Madeleine Schoder

«Grosses Gebilde» nennen vor allem Gegner das, worüber am 29. November an der Urne abgestimmt wird: die Fusion der Politischen Gemeinden Adlikon, Andelfingen, Henggart, Humlikon, Kleinandelfingen und Thalheim an der Thur zum einen und aller Schulen in diesen Gemeinden zum anderen.