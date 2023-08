Fussball 1. Liga – U21 des FC Winterthur feiert Prestigesieg gegen GC Die FCW U21 gewinnt im kleinen Kantonsderby in der 1. Liga gegen die Alterskollegen der Grasshoppers 3:0 (2:0). moe

Noe Holenstein (links), einer der Jungen aus dem «Eins», brachte die FCW U21 1:0 in Führung. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Es war eine spannende Affiche: Nur eine Woche nach dem 3:1-Sieg des FCW im Super-League-Duell gegen GC standen sich auch die beiden U21-Teams auf der Schützenwiese gegenüber. Die Frage war mindestens so heiss wie die Temperaturen an diesem Sonntagnachmittag: Können die Jung-Grasshoppers die Scharte der «Alten» auswetzen? Oder werden die jungen Löwen das Kräfteverhältnis mit einem Sieg zementieren?

Der FCW war trotz des Prestigecharakters «nur» mit den drei Jungen aus dem Eins angetreten, die schon in den ersten beiden Meisterschaftsspielen dabei waren: Neben Noe Holenstein (19), Loïc Lüthi (19) und Goalie Armin Abaz (21) bekam wieder der Stamm der neu zusammengestellten U21 das Vertrauen von Cheftrainer Fabio Digenti.

Zurecht, wie sich rasch zeigte: Die Jung-Löwen kamen gut ins Spiel und gingen bereits nach einer Viertelstunde durch einen Treffer von Holenstein in Führung. Auch danach war der FCW die bessere Mannschaft. Ernsthafte Gefahr kam in der ersten Halbzeit nur einmal nach einem Fehlpass auf, Abaz war aber hellwach und konnte den Ausgleich mit einem «Big Safe» verhindern. Die dominierenden Winterthurer suchten das zweite Tor, hatten auch einige Chancen, doch ausgerechnet ein Eigentor durch GC-Captain Tristan Matkovic in der Nachspielzeit (48.) sorgte für den 2:0-Pausenstand – und auf psychologischer Ebene wohl auch für eine gewisse Vorentscheidung.

«Das war ein starker Auftritt. Wir wollten diesen Sieg und haben ihn uns verdient.» Fabio Digenti, Trainer FCW U21

Auch in der zweiten Halbzeit blieb der FCW spielbestimmend. Defensiv stabil und diszipliniert neutralisierte er den Gegner, der heute kein Rezept gegen die starken Winterthurer fand. In der 83. Minute wurde die Geduld der Gastgeber belohnt: Mittelstürmer Aleksandar Babic machte mit dem dritten Treffer den Sack endgültig zu.

FCW-Trainer Digenti war sehr zufrieden mit seiner Mannschaft: «Das war ein starker Auftritt, wir wollten diesen Sieg und haben ihn uns verdient.»

1. Liga, Gruppe 3. FCW U21 – Grasshoppers U21 3:0. Kreuzlingen – Uzwil 4:0. Balzers – Freienbach 2:3. Linth 04 – Kosova 1:2. – Rangliste: 1. Kosova 3/7. 2. Kreuzlingen 3/6. 3. FCW U21 3/5. 4. Tuggen 2/4. 5. Höngg 2/4. 6. Mendrisio 2/4. 7. Gossau SG 2/4. 8. Eschen/Mauren 2/4. 9. Taverne 2/4. 10. GC U21 3 /4. 11. Freienbach 3/3. 12. Linth 04 3/2. 13. YF Juventus 2/1. 14. Wettswil-Bonstetten 2/1. 15. Balzers 3/0. 16. Uzwil 3/0

