Fussball 2. Liga – Der FC Töss startet mit vielen Fragezeichen Zum zweiten Mal binnen zweier Jahre ist der FC Töss in die 2. Liga aufgestiegen. Anders als beim letzten Anlauf will er sich diesmal festsetzen. Urs Kindhauser

Filip Petronijevic (Mitte) gehört zu den Routiniers, auf die der FC Töss auch in der 2. Liga zählen kann. Foto: Urs Kindhauser

Über das Saisonziel muss man beim FC Töss nicht lange diskutieren. Für einen Aufsteiger kann es nur eines geben: Ligaerhalt. Diesen zu erreichen, ist in der 2. Liga grundsätzlich schwer. Denn der Sprung von der 3. Liga ist gross, nur schon, weil es pro 2.-Liga-Gruppe je nach Konstellation zwei, drei oder noch mehr Absteiger gibt. Töss hat das in der Saison 2021/22 auf bittere Art und Weise erfahren. Als Aufsteiger musste er gleich wieder den Gang zurück in die 3. Liga antreten.

«Wenn ich ehrlich bin, wissen wir nicht, wo wir genau stehen.» Abramo D’Aversa, Trainer FC Töss

Das Hauptproblem damals war: Töss holte erst im siebten Spiel den ersten Punkt und im zehnten den ersten Sieg. Es war ein Horrorstart, der sich bis zum Schluss nicht mehr korrigieren liess. Trainer Abramo D’Aversa, seit Herbst 2021 im Amt, weiss natürlich, dass sich das nicht wiederholen darf: «Man kann nicht erst in der Rückrunde zu punkten beginnen», hat er feststellen müssen.

Dennoch räumt er ein: «Wir müssen erst einmal in der Liga ankommen. Wenn ich ehrlich bin, wissen wir nicht, wo wir genau stehen.» Das wird man erst am Sonntagmorgen wissen. Dann trifft Töss auswärts auf Diessenhofen, ein anderes Team, das vor einem Jahr ab- und nun gleich wieder aufgestiegen ist.

Beste Torschützen sind weg

Der Hauptgrund für die Unwägbarkeiten sind die vielen Wechsel. Töss stellte den Aufstieg ja erst in der letzten Runde sicher. «Deshalb war es nicht möglich, frühzeitig zu planen», erklärt D’Aversa. «Denn heutzutage will fast jeder mindestens in der 2. Liga spielen und frühzeitig Gewissheit haben.» Der Aderlass war gross: Unter anderem sind mit den Brüdern Murat und Umut Yildiz (zu Phönix) sowie Sedad Nuhiji (Bülach) die drei besten Torschützen nicht mehr dabei. «Da ging nicht nur Qualität weg. Diese Spieler fehlen uns auch als Teammitglieder», bedauert D’Aversa. «Aber jetzt können wir uns neu orientieren.»

Die Abgänge zu ersetzen, sei eine Knochenarbeit gewesen. D’Aversa und Sportchef Domenico La Pietra waren bereit, sie zu leisten. Das Ergebnis sind neun Zuzüge. «Ich glaube, wir konnten die Abgänge kompensieren», meint der Trainer. «Von der Qualität her sollte es funktionieren. Wir haben eine gute Truppe zusammen. Aber wir müssen uns erst kennen lernen. Das ist nicht einfach gewesen, denn im Sommer waren viele in den Ferien.»

Schnell Fuss fassen

Es droht also ein ähnliches Szenario wie nach dem letzten Aufstieg, das weiss auch D’Aversa. «Aber ich wäre ein schlechter Trainer, wenn ich davon ausgehen würde. Wir müssen schnell Fuss fassen und schnell zusammenfinden. Aber es ist klar: Wir werden Lehrgeld bezahlen.» Er setzt auf den guten Mix zwischen jungen und erfahrenen Spielern in seinem Team. «Ich vertraue meinen Routiniers wie Filip Petronijevic, Blerton Dauti, Mirco Graf oder Ahmed Bello. Sie müssen die Jungen führen, wenn sie Fehler machen.»

Apropos junge Spieler: Wie jeder Quartier- oder Dorfclub versucht auch der FC Töss, Spieler aus dem eigenen Nachwuchs an die erste Mannschaft heranzuführen. Mit dem Aufstieg ist das schwieriger geworden, weil der Sprung von den Junioren zu den Aktiven grösser geworden ist. Natürlich leidet der Club auch immer noch darunter, dass vor anderthalb Jahren rund 15 Spieler nach Querelen aus der ersten Mannschaft zurückgetreten sind. Deshalb kommen auch diesmal die meisten Zuzüge von auswärts, «aber eine Handvoll Tössmer haben wir», sagt D’Aversa. Er ist optimistisch, dass der Ligaerhalt gelingt: «Wenn wir sehen, was wir haben, kann es gut herauskommen.»



FC Töss Zuzüge: Markeljan Sema (YF Juventus nach Pause), Ledian Surdulli ( Wallisellen), Arbon Lesi (Albania/Adliswil), Liburn Zhara (Bülach), Loris D’Aversa (Tössfeld), Isni Zekiri Klingnau / 2. Liga), Enis Muharemi (FC Schaffhausen Nachwuchs), Arlind Fazli (Klingnau), Beson Jashari (Horgen), Martim Cardoso (Witikon) Abgänge: Luka Lazarevic (Veltheim), Umut Yildiz (Phönix), Murat Yildiz (Phönix), Ismail Sarier (Siebnen), Sandro Malis (Oberwinterthur), Sedad Nuhiji (Bülach). Testspiele: Wädenswil (3.) h 1:5, YF Juventus 2 (2.) h 2:1, Wiedikon (2.) a 0:4, Brüttisellen-Dietlikon (3.) a 5:6. –Cup: Ellikon/Marthalen (3.) a 2:0. 2. Liga. Freitag, 25. August, 20.15: Veltheim - Glattbrugg. Samstag, 26. August, 18.00: Phönix - Rüti. Sonntag, 27. August, 10.15: Diessenhofen - Töss. Samstag, 2. September, 17.00: Seuzach - Phönix Seen, Wiesendangen - Glattbrugg. 18.00: Töss - Gossau ZH.



