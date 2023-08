Fussball 2. Liga – Diesmal kann dem SC Veltheim der Aufstieg gelingen Dritter und Zweiter war der SC Veltheim in der 2. Liga schon. Deshalb kann das Ziel für die bevorstehende Saison nur Platz 1 und damit der Aufstieg sein. Urs Kindhauser Madeleine Schoder

Veltheims Topskorer Jonas Duske, hier im Duell mit Phönix-Goalie Remo Spiegelberg, bekommt im Sturmzentrum Konkurrenz. Foto: Madeleine Schoder

Auf Anhieb hat sich der SC Veltheim nach dem Aufstieg in die 2. Liga als stärkste Kraft der Region hinter dem FC Winterthur etabliert. Vor einem Jahr resultierte Rang 3, in diesem Sommer beendete das Team von Richard Oswald und Stani Lazarevic die Saison auf Platz 2. Deshalb redet Oswald auch gar nicht um den heissen Brei herum: «Wir können jetzt nicht sagen, wir wollen Fünfter werden. Das Ziel von Mannschaft und Staff ist klar der Aufstieg.» So hatte er es unmittelbar nach dem letzten Saisonspiel vor ein paar Wochen gegen Phönix formuliert, so sagt er es auch unmittelbar vor der neuen Saison.

Das gilt umso mehr, als der Weg theoretisch frei ist. Mit Uster ist einer der Konkurrenten 2022 aufgestiegen, mit Dübendorf ein anderer in diesem Sommer. Und mit Zürich City wechselte eine weitere ambitionierte Mannschaft in die 2.-Liga-Gruppe 1. In der «Winterthurer» Gruppe 2 spielen mit Töss, Diessenhofen, Glattbrugg und Kloten nicht weniger als vier Aufsteiger aus der 3. Liga. Zumindest Glattbrugg, das am Freitagabend (20.15 Uhr) als erster Gegner auf das Veltemer Flüeli kommt, und Kloten traut Oswald eine vordere Platzierung zu.

«Einfach wird es auch diesmal nicht. Wir werden alles investieren müssen.» Richard Oswald

Auch Oswald ist aber klar: «Einfach wird es auch diesmal nicht. Wir werden alles investieren müssen.» Zweimal schon startete der SC Veltheim von Rang 1 aus in die Rückrunde, zweimal fiel er noch zurück. Vor einem Jahr waren die Leistungen nicht gut genug, um vorne zu bleiben. In diesem Frühjahr stimmten die Leistungen meistens, doch Dübendorf war noch besser.

Erste Junge springen ab

Es gibt noch einen Grund für Veltheim, den Sprung in die 2. Liga interregional diesmal zu schaffen: Mit Mittelfeldspieler Gionata Centoducato (zu Uster) und Flügel Aron Santos (Dübendorf) haben die Winterthurer zwei Spieler an Clubs verloren, die eben schon eine Liga höher spielen. Oswald findet es zwar schade, dass die jungen Spieler die Geduld nicht aufbringen, mit Veltheim selber so weit zu kommen. Aber geschwächt werde seine Mannschaft dadurch nicht wesentlich, «auch wenn wir Santos mit seiner Schnelligkeit nicht eins zu eins ersetzen können. Wir haben aber noch genug schnelle Flügel.»

Vor allem im Mittelfeld hat Veltheim an Routine gewonnen. Von YF Juventus kam Nicola Zuffi (31) aufs Flüeli, der Bruder von FCW-Spieler Luca Zuffi. Er bringt den Rhythmus von acht Jahren Promotion League mit. Oswald sieht ihn auf der Position des Sechsers oder Achters. Gewissermassen eine Verstärkung ist auch Ramon Cecchini (32), denn der ehemalige Profi hat in der Rückrunde der letzten Saison wegen einer Verletzung überhaupt nie spielen können.

Surlicis Rückkehr nach Winterthur

Breiter aufgestellt ist Veltheim zudem im Sturm. Zwar pausiert Roger Banhegyi, doch dafür kehrt Fidan Surlici (29) zu Veltheim zurück, für das er schon im Frühjahr 2022 gespielt hat. Im März hat Surlicis Wechsel von Phönix zu Ibach für einigen Wirbel gesorgt. Doch in der Innerschweiz hat er kaum gespielt. Dass er Tore schiessen kann, hat er aber schon oft genug bewiesen.

Ein Mann für das Sturmzentrum ist auch ein anderer Rückkehrer: Luka Lazarevic (20) hat die letzte Saison für den FC Töss bestritten, war aber ebenfalls oft verletzt. Die Frage ist nun, ob Surlici oder Lazarevic am bewährten Jonas Duske (34) vorbeikommen. Denn der Deutsche erzielte letzte Saison 14 Tore und war Veltheims klar bester Torschütze.

Das zeigt vor allem eines: Veltheim kann auch diese Saison auf ein breites und motiviertes Kader auf hohem 2.-Liga-Niveau zurückgreifen. Der Konkurrenzkampf ist gross, und vor Ausfällen muss man sich nicht fürchten. Auch deshalb ist es der klare Favorit auf den Aufstieg.



SC Veltheim Zuzüge: Nicola Zuffi (31, Mittelfeld, YF Juventus), Fidan Surlici (29, Sturm, Ibach), Luka Lazarevic (20, Sturm, FC Töss). Abgänge: Gionata Centoducato (20, Mittelfeld, Uster), Aron Santos (20, Flügel, Dübendorf), Georg Odermatt (Verteidiger, Pause), Lotrim Hajrullahu (Pause), Roger Banhegyi (Pause). Testspiele: Bülach (2. Inter) h 1:3, Effretikon (3.) h 9:1, Winterthur (SL) a 0:6, Seefeld (2.) a 1:1. Unterstrass (2. Inter) h 1:3. Winterthur U-19 h 2:4. – Cup: SV Rümlang (3.) a am 29. August. 2. Liga, Gruppe 2. Freitag, 25. August, 20.15: Veltheim - Glattbrugg. Samstag, 26. August, 18.00: Phönix - Rüti. Sonntag, 27. August, 10.15: Diessenhofen - Töss. Samstag, 2. September, 17.00: Seuzach - Phönix Seen, Wiesendangen - Glattbrugg. 18.00: Töss - Gossau ZH.

