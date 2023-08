Fussball 2. Liga – Gelingt Phönix Seen der Sprung nach vorne? Für Phönix Seen hat die Saison mit dem Ausscheiden im Cup gegen einen Unterklassigen begonnen. Dennoch könnte die 2.-Liga-Saison gut laufen. Urs Kindhauser

Immer noch ein Garant für Tore: Murat Yildiz (links) kehrte von Töss zu Phönix zurück. Foto: Paco Carrascosa

«Völlig verdient» sei die 5:6-Niederlage seines Teams gegen den 3.-Ligisten Oberglatt gewesen, sagte Manuel Trashorras, der Trainer des FC Phönix Seen. Vor allem in den rund zehn Minuten, in denen er 0:4 in Rückstand geriet, war der Winterthurer Quartierclub desolat. «Es haben einfach zu viele ihre Normalform nicht erreicht.»

Das frühe Aus im Cup macht Trashorras nicht nur unglücklich. «Mit Blick auf unser schmales Kader ist es für uns vielleicht ganz gut, wenn wir die Belastung durch den Cup in der Vorrunde nicht auch noch haben.» Der Grund für die Personalknappheit: Mit Fabio Recupero, Bent Wagner, Vito Larosa und John Santos fallen vier Spieler wohl für die ganze Vorrunde verletzt aus. Zudem weilt Stürmer Andrea Callà im Ausland. «Wir wollten diese Spieler nicht ersetzen, nur um dann ein viel zu grosses Kader zu haben, wenn sie wieder zurück sind», erklärt Trashorras. Darauf habe man sich mit den Spielern geeinigt. Wer fit und verfügbar sei, gebe dafür im Zweifelsfall dem Fussball die Priorität.

«Eigentlich sollten wir einen Rang unter den ersten fünf Teams erreichen.» Manuel Trashorras, Trainer Phönix Seen

Gefragt nach dem Saisonziel, sagt Trashorras: «Eigentlich sollten wir einen Rang unter den ersten fünf Teams erreichen. Denn spielerisch waren wir in der letzten Saison besser als in der vorletzten. Nur haben wir nicht mehr Punkte geholt. Öfter zu punkten muss jetzt aber das Ziel sein.» Gerne sähe er Phönix noch weiter vorne. Dagegen sprechen allerdings die Absenzen. Sie haben auch dazu beigetragen, dass der Trainingsbesuch in der Ferienzeit nicht mehr ganz so gut war wie auch schon. «Es waren viele in den Ferien. Wer hier war, hat aber gut trainiert. In den letzten zwei Sommerferienwochen war es wieder ganz okay.»

Ein Abgang, der schmerzt

Abgänge hatte Phönix nicht viele. Trashorras schmerzt nur einer wirklich: Fabian Inglin wechselte eine Liga höher zur SV Schaffhausen. «Im zentralen Mittelfeld haben wir zwar immer noch Optionen. Aber ich kann nicht mehr sagen, wir haben die beste Besetzung der ganzen Liga», so Trashorras. Im Vordergrund stehen der junge, talentierte Ristem Osmani, Routinier Aleksandar Petrovic, der in seine zwölfte Saison mit Phönix geht, und Neuzugang Marco Chiga, der vom Drittligisten Neftenbach gekommen ist.

«Wir werden Zeit brauchen. Wahrscheinlich sind wir erst Mitte oder sogar erst Ende November auf dem Level, auf den wir kommen wollen. Bis dahin müssen wir einfach so oft wie möglich punkten», sagt Trashorras. Er ist aber optimistisch, dass das gelingt. Denn sein grösster Transferwunsch ist in Erfüllung gegangen. Mit dem Routinier Murat Yildiz bekam er den torgefährlichen Mittelstürmer, den er gesucht hat. Mit Murat kehrte auch sein älterer Bruder Umut von Töss zu Phönix zurück, wo das Duo jahrelang spielte.

Die Yildiz-Brüder passen gut

Die Folge: «Mit dem Toreschiessen hatten wir in der Vorbereitung nie ein Problem. Auch im Cup haben wir ja fünfmal getroffen», freut sich Trashorras. «Das macht viel aus. Wir müssen jetzt nicht mehr einfach nur hoffen, dass wir irgendwie das 1:0 schiessen und das Resultat dann halten können.» Nicht zu unterschätzen könnte auch ein anderer Aspekt sein: «Murat und Umut Yildiz passen mit ihrer Erfahrung sehr gut zu uns. Sie können die Jungen im Team führen.» Vor allem etwas sollen die Jungen von den Alten lernen: «Sie müssen eine Winnermentalität entwickeln», fordert Trainer Trashorras. Wenn das passiert, dann ist ein Sprung vom tiefen Mittelfeld in die erweiterte Spitze der 2.-Liga-Gruppe 2 durchaus möglich.

FC Phönix Seen Zuzüge: Umut Yildiz (38, Sturm, Töss), Murat Yildiz (33, Sturm, Töss), Marco Chiga (30, Mittelfeld, Neftenbach), Lean D’Aversa (16, Mittelfeld, B-Jun), Mattia Presicce (17, Abwehr,, B-Jun) Abgänge: Samel Murati (33, Sturm, Wiesendangen), Fabian Inglin (21, Mittelfeld, SV Schaffhausen), Besart Gjukaj (30, Sturm, Kloten), Tobias Bolli (26, Sturm, Embrach) Testspiele: Aadorf (3.) h 4:1. Wiedikon (2.) h 4:2. Effretikon (3.) h 7:3. Frauenfeld (2. Inter) h 0:7. Urdorf (2.) h 3:1. Embrach (3.) a 1:1. – Cup: Oberglatt (3.) a 5:6 2. Liga, Gruppe 2. Freitag, 25. August, 20.15: Veltheim - Glattbrugg. Samstag, 26. August, 18.00: Phönix - Rüti. Sonntag, 27. August, 10.15: Diessenhofen - Töss. Samstag, 2. September, 17.00: Seuzach - Phönix Seen, Wiesendangen - Glattbrugg. 18.00: Töss - Gossau ZH.

