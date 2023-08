Fussball 2. Liga – Murat Yildiz schiesst Phönix zum ersten Saisonsieg Der FC Phönix Seen gewinnt das erste Saisonspiel gegen Rüti 3:1 (3:0). Der Quartierclub aus Winterthur muss aber trotz klarer Führung etwas zittern. Urs Kindhauser

Murat Yildiz umläuft Rütis Goalie Stefano Calendo auf dem Weg zum 2:0. Foto: Roger Hofstetter

«Wenn du bei 50 Prozent bist, dann bringe ich dich», das habe er zu Murat Yildiz gesagt. So erzählt es Phönix Seens Trainer Manuel Trashorras. «Er ist erst seit drei Wochen im Training, jetzt ist er etwa bei 60 Prozent.» Also wurde der bullige Mittelstürmer aufgestellt – und bedankte sich dafür mit den Toren zum 1:0 und zum 2:0 auf dem Weg zum 3:1-Sieg im ersten Saisonspiel gegen Rüti. Murat Yildiz tat damit, was man von ihm erwartet hatte. Oft hatte Trashorras in der letzten Saison geklagt, dass ihm ein klassischer Mittelstürmer fehle, der auch die Tore mache. Jetzt hat er ihn. Der 33-jährige Murat Yildiz kehrte auf diese Saison hin zusammen mit seinem 38-jährigen Bruder Umut von Töss zurück zu Phönix, für das er – mit einem Jahr Unterbruch – schon von 2012 bis 2021 gespielt hatte.

Phönix’ starke erste Halbzeit

Murat Yildiz profitierte beide Male von einer bemerkenswerten Vorarbeit. In der 50. Minute wurde er von Tobias von Arx ideal bedient, ebenso fünf Minuten später von Marco Chiga, dem Neuzugang aus Neftenbach, der mit Aleksandar Petrovic das zentrale Mittelfeld dominierte – zumindest eine Halbzeit lang. Nach weniger als einer halben Stunde führte Phönix gar 3:0. Captain Marco Galasso wurde im Strafraum zurückgehalten und Innenverteidiger Alessandro Ferraro verwandelte den Foulpenalty.

Die klare Führung widerspiegelte die Verhältnisse auf dem Spielfeld richtig. Denn von Rüti kam wenig, während sich Phönix für das Ausscheiden im Cup gegen das unterklassige Oberglatt (5:6) mit einer spielerisch und kämpferisch starken Leistung revanchierte. Es war einigermassen erstaunlich, wie sicher Phönix in der Abwehr gegen das sonst offensiv starke Rüti war, nachdem es eine Woche vorher gegen einen Drittligisten sechs Tore kassiert hatte.

Den Gegner aufgebaut

Allerdings konnte Phönix in der zweiten Halbzeit nicht mehr an die vor der Pause gezeigte Performance anknüpfen. «Wir versuchten es zu sehr mit Klein-klein-Spiel und verloren die Bälle unnötig. So haben wir den Gegner stark gemacht», kritisierte Trainer Trashorras. «Manchmal wäre es besser, die Bälle hinten einfach wegzuschlagen.» Phönix hatte zwar Möglichkeiten für einen vierten Treffer, in der ersten Hälfte schon und auch zu Beginn der zweiten.

Doch dann wurde alles etwas wacklig. Man wurde den Eindruck nicht los, dass der Match kippen könnte. Im vielleicht entscheidenden Moment hatte Rüti mit einem Pfostenschuss Pech. Den Nachschuss lenkte Phönix-Goalie Alessandro Arlotta mit einer starken Abwehr in Corner. Erst in der 78. Minute konnte Taulant Syla für Rüti auf 1:3 verkürzen. Das war zu spät, weil auch die Zürcher Oberländer die Kräfte langsam verliessen. Apropos Syla. Rüti lebte in der Vergangengenheit oft von den Brüdern Taulant und Edison Syla. Doch Edison Syla, der letzte Saison 31 Tore (!) erzielt hatte, wechselte zum 1.-Ligisten Tuggen.

«Wir haben die erste Halbzeit clever gespielt. Danach aber haben wir den Gegner aufgebaut», sagte Phönix-Trainer Manuel Trashorras. Foto: Roger Hofstetter

Phönix musste das nicht kümmern. Der Saisonstart ist mit einem Heimsieg gelungen, obwohl noch einige Stammspieler fehlen. Zum Beispiel Captain Volkan Aydin, der sich im Cupspiel verletzte. «Wir haben die erste Halbzeit clever gespielt, die zweite weniger», bilanzierte Trainer Trashorras. «Wir wussten nach dem verlorenen Cupspiel wirklich nicht, wo wir stehen. Aber jeder kämpfte. Wir zeigten Leidenschaft.» Das sind gute Voraussetzungen für die kommenden Derbys. Am nächsten Samstag spielt Phönix in Seuzach, danach kommt der FC Wiesendangen auf den Steinacker.

FC Phönix Seen – FC Rüti 3:1 (3:0) Steinacker. – 100 Zuschauer. – Tore: 15. Murat Yildiz 1:0. 20. Murat Yildiz 2:0. 27. Ferraro 3:0. 78. Syla 3:1. – Phönix: Arlotta; Cirillo (74. Lean D’Aversa), Ferraro, Dogru, Presicce; Chiga (92. Islami), Petroviz (61. Mendes); Galasso, Osmani, Von Arx (74. Dauti); Murat Yildiz (85. Umut Yildiz. – Bemerkung: 92. Platzverweis Alves (Rüti) wegen zweiter Verwarnung (Unsportlichkeit). Weitere Spiele der 1. Runde in der 2.-Liga-Gruppe 2: Veltheim – Glattbrugg 3:3. Bassersdorf – FC Schaffhausen 2 3:3.

Urs Kindhauser ist Sportredaktor (mit Schwergewicht Eishockey und Regionalfussball). Er hat ein Phil-I-Studium abgeschlossen und arbeitet seit 1995 im Journalismus. Mehr Infos @Kindhauser_U

