Fussball 2. Liga – Trotz Ausraster holt der FC Töss drei Punkte Der FC Töss gewinnt das Duell zweier Aufsteiger in die 2. Liga in Diessenhofen mit Glück 1:0 – und trotz eines Platzverweises gegen Goalie Egzon Rustemi. Urs Kindhauser

Isni Zekiri holt hier den Freistoss heraus, den er selber zum 1:0 verwandelt. Foto: Urs Kindhauser

Zum Abschluss eines sehr unterhaltsamen Sonntagmorgens auf dem Diessenhofer Sportplatz Prakerwiesen gab es in der 88. Minute noch einmal grosse Aufregung: Der Tössemer Liburn Zhara foulte Diessenhofens Stürmer Mike Bodenmann. Oder nicht? Und war Zhara hinterster Mann? Diese Fragen hätten allein genug Diskussionsstoff geboten. Doch dann kam Töss-Goalie Egzon Rustemi aus seinem Kasten gerannt und schubste Bodenmann ziemlich derb zu Boden. In diesem Fall war das Verdikt dann klar: Platzverweis für Rustemi. Fruci kam mit einer Verwarnung davon. Der Freistoss wurde für Loris D’Aversa, den eingewechselten Ersatzgoalie, nicht mehr gefährlich. Töss brachte seinen 1:0-Vorsprung ohne grosses Zittern über die lange Nachspielzeit.

«Erst ist er bester Mann auf dem Platz, dann leistet er sich so einen Ausraster.» Abramo D’Aversa, Trainer des FC Töss, über seinen Goalie Egzon Rustemi

Trotzdem war Abramo D’Aversa, Trainer des FC Töss und Onkel des Ersatzgoalies, gar nicht zufrieden. Vor allem mit Rustemi nicht: «Es ist so schade. Erst hält er uns im Spiel und ist bester Mann auf dem Platz, dann leistet er sich so einen Ausraster. So unnötig!» Rustemi konnte sich seinen Aussetzer auch selber nicht erklären. Zumal er tatsächlich hauptverantwortlich dafür war, dass seine Mannschaft ohne Gegentor blieb. Denn Diessenhofen hatte Chance um Chance, vergab aber allesamt. Am Ende war es aus Sicht der Thurgauer einfach so: Wer trotz so vielen Möglichkeiten kein Tor erzielt, ist selber Schuld, wenn er verliert.

Töss-Goalie Egzon Rustemi rettet seinen Team den Sieg mit vielen Paraden – und gefährdet ihn mit einem unnötigen Platzverweis. Foto: Urs Kindhauser

Viele Fehler von Töss

Töss kam aus zwei Gründen immer wieder in Schwierigkeiten. Zum einen waren es Ballverluste durch unnötige Dribblings oder Fehlpässe. Zum anderen waren es Stellungsfehler. Die verwunderten weniger, denn Trainer D’Aversa hatte vor dem Saisonstart ja gesagt: «Wir müssen uns zuerst finden.» Er fordert jetzt aber auch: «Die Abläufe haben wir eigentlich besprochen. Wir haben nicht sechs, sieben Wochen Zeit, bis sie klappen. Und die individuellen Fehler müssen wir schnellstmöglich abstellen.»

Der Sieg der Tössemer war allerdings nicht nur dem Unvermögen des Heimteams im Abschluss zuzuschreiben. «Wir haben das nötige Potenzial», sagte D’Aversa vor der Saison über sein auf vielen Positionen verändertes Team. Das stellten die Winterthurer immer wieder mal unter Beweis. Beispielsweise in der 53. Minute. Da verwandelte Isni Zekiri, einer der Neuzugänge, einen Freistoss aus rund 17 Metern zum 1:0. Zekiri hatte den Freistoss selber herausgeholt. Er bildete mit Konstantinos Ignatiadis ein gefährliches Sturmduo. Auch über die Flanken ist Töss mit Spielern wie Blerton Dauti und Kristian Koci durchaus gut besetzt. Überhaupt setzte sich mit Töss das individuell beschlagenere Team durch. Diessenhofen beeindruckte dafür eher mit seiner mannschaftlichen Geschlossenheit.

Kristian Koci war für Diessenhofens Abwehr nicht immer leicht zu stoppen. Foto: Urs Kindhauser

Nun auf Goaliesuche

Jedenfalls war es ein wichtiger Sieg für Töss gegen einen anderen Aufsteiger. Allerdings muss sich Trainer D’Aversa für das bevorstehende Heimspiel gegen Gossau auf die Suche nach einem Torhüter machen. Denn sein Neffe geht in die Ferien und Rustemi wird gesperrt sein.

FC Diessenhofen – FC Töss 0:1 (0:0) Prakerwiesen. – 120 Zuschauer. – Tor: 53. Zekiri 0:1. – Töss: Rustemi; Cardoso, Petronijevic, Lesi, Mottola; Koci (70. Centurion), Zhara, Bello Traore, Dauti (93. Bertuca); Zekiri (90. Loris D’Daversa), Ignatiadis (77. Jashari). – Bemerkung: 89. Platzverweis Rustemi (Tätlichkeit). Weitere Resultate der 2.-Liga-Gruppe 2: Veltheim – Glattbrugg 3:3. Phönix Seen – Rüti 3:1. Bassersdorf FC Schaffhausen 2 3:2. Kloten – Greifensee 2:0. Gossau – Herrliberg

