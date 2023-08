Fussball 2. Liga – Veltheim lässt sich zwei Punkte abnehmen Der SC Veltheim ist der grosse Favorit auf den Aufstieg. Beim Saisonstart aber resultierte gegen den FC Glattbrugg, der frisch aus der 3. Liga kommt, nur ein 3:3. Urs Kindhauser

Veltheim vergab viele Chancen: Hier wird Fabio Lauria (rechts) beim Kopfball gestört. Foto: Urs Kindhauser

Aufstiegsfavorit gegen Aufsteiger: So lautete die Affiche beim Saisonstart auf dem Flüeli. Eine klare Sache, würde man meinen. Doch am Ende trennten sich der SC Veltheim und der FC Glattbrugg 3:3, was ein korrektes Resultat war. «Aller Anfang ist schwer», bilanzierte Veltheims Trainer Richard Oswald nach dem Match. «Wenn man drei Tore erzielt, müsste man eigentlich gewinnen.»

SC Veltheim – FC Glattbrugg 3:3 (2:2) Flüeli. – 100 Zuschauer. – Tore: 15. Ibrahimi 0:1. 19. Ibrahimi 0:2. 22. Duske 1:2. 25. Lazarevic (Foulpenalty) 2:2. 51. Rutschmann 3:2. 72. Subotic 3:3. – Veltheim: Fawer; Buchmann, Tahiri, Lauria, Brütsch; Nico Zuffi, Martin (60. Ciccone); Lazarevic (46. Rutschmann), Cecchini (88. Bajrami), Miraglia; Duske (68. Surlici). – Bemerkung: 93. Platzverweis Basha (Glattbrugg, 2. Verwarnung wegen Fouls).

Doch das tat Veltheim nicht, weil es hinten zu anfällig war und eben auch drei Tore zuliess, zwei davon in den ersten zwanzig Minuten. Für Oswald war das ein Déjà-vu. Vor einem Jahr empfing Veltheim in der 2. Runde mit Beringen ebenfalls einen Aufsteiger, lag trotz eigener guter Chancen früh 0:2 zurück und verlor 1:3. Diesmal konnten die Winterthurer den Rückstand aber korrigieren. Jonas Duske und Luka Lazarevic mittels Foulpenalty hatten schon in der 25. Minute auf 2:2 aufgeholt. In der 51. Minute gingen die Winterthurer durch den eingewechselten Marvin Rutschmann gar 3:2 in Führung.

Diese ging zu diesem Zeitpunkt in Ordnung. Veltheim hatte sich in der Startphase zwar zweimal von Glattbrugger Kontern erwischen lassen, zeigte aber trotz strömendem Regen eine Halbzeit lang guten Fussball und erarbeitete sich viele Chancen. Das 3:2 aber war wie ein Bruch im Spiel. Statt entschlossen die Entscheidung zu suchen, gab Veltheim das Heft aus der Hand. Glattbrugg kämpfte sich ins Spiel zurück, war in den Zweikämpfen konsequenter und kam in der 72. Minute prompt zum Ausgleich.

Torschütze zum 3:3 war Danijel Subotic mit einem sehenswerten Kopfball. Er ist ein prominenter Name für die 2. Liga. Der 34-jährige Stürmer stammt aus dem Nachwuchs des FC Basel, war in vielen Ländern Profi und spielte in der Challenge League für die Grasshoppers. Sekunden vor seinem Treffer lag Subotic noch von Krämpfen geplagt im eigenen Strafraum, aber er spielte den Match fertig und stellte sich in den Dienst der Mannschaft.

Veltheims Luka Lazarevic glich mit einem verwandelten Foulpenalty zum 2:2 aus. Foto: Urs Kindhauser

Dafür konnte man eigentlich alle Glattbrugger loben, die sich den Punkt beim Aufstiegsfavoriten nur schon aufgrund ihres nie nachlassenden Kampfgeistes verdienten. Letzter Einsatz war in der Schlussphase tatsächlich nochmals gefragt. Denn Veltheim drückte nach dem 3:3 dann doch nochmals auf das Siegestor. In der Nachspielzeit wäre es beinahe gefallen. Rutschmann und Besnik Tahiri konnten auf das vermeintlich leere Tor schiessen, doch jedes Mal warf sich noch ein Glattbrugger dazwischen.

«Zwar haben wir nicht viele neue Spieler. Trotzdem muss man sich in einer neuen Saison erst einmal finden», sagte Veltheims Trainer Oswald. «Die Abläufe müssen wieder passen und defensiv müssen wir besser stehen. Wir kriegen drei Tore. Das darf nicht passieren, auch wenn Glattbrugg starke Stürmer hat. Und vorne könnten wir fünf oder sechs Tore machen.»

Veltheim setzt die Meisterschaft erst in zehn Tagen mit dem Heimspiel gegen den FC Schaffhausen 2 fort, ein potenzielles Spitzenteam. Glattbrugg kommt schon am nächsten Samstag wieder in die Region. Dann spielen die Unterländer in Wiesendangen.

Urs Kindhauser ist Sportredaktor (mit Schwergewicht Eishockey und Regionalfussball). Er hat ein Phil-I-Studium abgeschlossen und arbeitet seit 1995 im Journalismus. Mehr Infos @Kindhauser_U

Fehler gefunden?Jetzt melden.