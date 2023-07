Drei Tage lang Turnier – Fussball für alle: Eindrücke vom Grümpi Elgg In fünf Kategorien und bei einem Schülerturnier haben sich an diesem Wochenende in Elgg 120 Teams im «Tschutten» gemessen. Die schönsten Momentaufnahmen finden Sie in unserer Bildstrecke. Fabienne Grimm , Roger Hofstetter

Wer das Duell am Ende wohl gewinnen wird? Ein Spieler der Mannschaft D’Habibis (in Blau) misst sich mit einem Spieler der Mannschaft We’ve Got HuW Jones. Foto: Roger Hofstetter

Bei brennender Hitze wurde in Elgg an diesem Wochenende Fussball gespielt. Vom Freitagabend bis am Sonntag traten Fussballroutiniers, Schülerinnen und Nichtfussballer am Grümpelturnier gegeneinander an.

Obwohl die Konkurrenz an diesem Wochenende mit dem Züri-Fäscht und dem Open Air Frauenfeld gross gewesen sei, sei das Grümpi gut besucht gewesen, sagt der Medienverantwortliche Christian Hirt auf Anfrage. «Wir haben uns eigentlich darauf eingestellt, dass weniger Menschen kommen.» Eine unbegründete Sorge: «Es hatte viele Leute, wir sind zufrieden.»

120 Teams haben sich in fünf Kategorien sowie in einem Schülerturnier gemessen. Auch für Abkühlung war an diesem heissen Wochenende gesorgt: «Es gab viele Schattenmöglichkeiten, eine Dusche und Pools auf dem Gelände.»

Ohne Dehnen vor Spielbeginn geht es nicht. Foto: Roger Hofstetter

Die Mannschaft Iboprofaxe gönnt sich eine Pause. Foto: Roger Hofstetter

Für Schatten und kühle Getränke ist am Grümpi Elgg gesorgt. Foto: Roger Hofstetter

Ameo feuert gemeinsam mit Mami Lea den Papi an. Foto: Roger Hofstetter

Ob der Torwart den Ball noch halten wird? Foto: Roger Hofstetter

Auch wenn der Spass im Vordergrund steht, ist voller Körpereinsatz gefragt. Foto: Roger Hofstetter

Ob bei Prellungen oder Verstauchungen: Das Sanitätsteam ist bereit. Foto: Roger Hofstetter

Sitzen die Stulpen und sind die Schuhe geschnürt, kann das Spiel beginnen. Foto: Roger Hofstetter

Die wohlverdiente Pause. Foto: Roger Hofstetter

Der wohl gemütlichste Zuschauer. Foto: Roger Hofstetter

Marco Frauenfelder vom Spielbetrieb macht die Ansagen. Foto: Roger Hofstetter

Einhörner am Start: Das Trikot der Fancy Unicorns. Foto: Roger Hofstetter

Bei der Namensgebung waren die Mannschaften besonders kreativ: Teams wie Die flinken Füchse, Irgend öppis oder auch Scrambled Elggs traten am Samstag gegeneinander an. Foto: Roger Hofstetter

