Bundesliga: Bayern mit viertem Angebot für Kane

Bayern München will im Transfer-Poker mit Tottenham Hotspur um Wunschstürmer Harry Kane nach Informationen des TV-Senders Sky bis spätestens Mittwoch ein viertes Angebot unterbreiten. Dieses soll demnach im Bereich von 110 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen liegen, hiess es am Dienstag. Den Bayern-Bossen sei bewusst, dass die Zeit dränge. Der Torjäger wolle Medienberichten zufolge möglichst vor dem Premier-League-Start am kommenden Wochenende Klarheit haben.

Kane stand für das Testspiel der Londoner am Dienstagabend beim FC Barcelona nicht im Kader. Das muss aber nicht zwingend etwas mit dem Transfer-Poker zu tun haben. Tottenhams Trainer Ange Postecoglou verzichtete auf mehrere Spieler, die schon am Sonntag im Test gegen Schachtar Donezk (5:1) im Einsatz waren.

Bleibt Harry Kane bei Tottenham oder wechselt er doch zu Bayern München? Foto: Yui Mok (Keystone)

Zuvor hiess es in Medien, dass Kane noch in dieser Woche eine Entscheidung im Transfer-Poker um seine Zukunft will. Die Zeitung «Evening Standard» schrieb am Dienstag sogar, Kane neige dazu, in diesem Sommer nicht nach München zu wechseln. Der Torjäger sei beeindruckt von der Philosophie des neuen Coaches Postecoglou und habe Spass am Training des griechisch-stämmigen Australiers.

Falls der FC Bayern und Kanes bisheriger Verein Tottenham sich in dieser Woche nicht einigen könnten, werde Kane einen Wechsel zunächst auf Eis legen, berichtete zuvor die englische Zeitung «The Telegraph». Die Münchner waren dem Vernehmen nach zuletzt mit ihrer Rekord-Offerte von über 100 Millionen Euro abgeblitzt.

Das Testspiel verlor Tottenham nach drei späten Gegentreffern mit 2:4 (2:1). In Abwesenheit von Kane traf Mittelfeldspieler Oliver Skipp doppelt (24. und 36.). Ilkay Gündogan, der von Barça immer noch nicht für die neue Saison registriert wurde, kam nach rund einer Stunde von der Bank ins Spiel – und mit ihm kam die Wende. Für die Katalanen drehten vor 35'224 Zuschauern im Olympiastadion Ferran Torres (81.), Ansu Fati (90.) und Abdessamad Ezzalzouli (90.+3) den zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand. Robert Lewandowski (3.) hatte die frühe Führung für den spanischen Meister erzielt. (DPA)