Europa League: Lugano verliert Playoff-Hinspiel

Der FC Lugano droht die Gruppenphase der Europa League zu verpassen. Die Tessiner verloren das Playoff-Hinspiel beim belgischen Vertreter Union Saint-Gilloise 0:2. Die Belgier gingen bereits in der 8. Minute durch einen Treffer von Eckert in Führung. Der vermeintliche Lugano-Ausgleich in der 34. Minute wurde vom VAR aberkannt. Hajdari hatte den Ball mit dem Arm gespielt. Das 2:0 fiel in der 71. Minute durch Terho. Das Rückspiel findet in einer Woche in Genf statt. Luganos Heimstadion genügt den Uefa-Anforderungen nicht. (heg)