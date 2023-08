Spanien: Dringlichkeitssitzung in Madrid zur «Kuss-Affäre»

Wegen der Kuss-Affäre um Verbandsboss Luis Rubiales bei der Siegerehrung der spanischen Fussball-Weltmeisterinnen in Australien hat der Verband Rfef in Madrid die Regionalverbände zu einer Dringlichkeitssitzung am Montag eingeladen. Man werde ab 16 Uhr in Madrid die Situation analysieren, heisst es in der Einladung des RFEF, die spanische Fachmedien am Sonntag veröffentlichten.

Die Sitzung in der «Stadt des Fussballs» sei auf Initiative von Interimspräsident Pedro Rocha anberaumt worden. Er gilt als enger Vertrauter von Rubiales. Laut Medien geht es nicht um grundlegende Entscheidungen, sondern um das Tagesgeschäft in der Übergangsphase.

Die Fifa hatte Rubiales am Samstag für alle fussballbezogenen Aktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene vorläufig des Amtes enthoben. Die Suspendierung gilt zunächst für 90 Tage, abhängig vom Disziplinarverfahren, das der Weltverband am Donnerstag eingeleitet hatte.

Rubiales hatte am vorigen Sonntag die Spielerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung nach dem 1:0 im Finale gegen England in Sydney auf den Mund geküsst – und damit eine Welle der Kritik und der Empörung ausgelöst. Den von vielen im In- und Ausland geforderten Rücktritt schloss der 46-Jährige am Freitag auf einer ausserordentlichen Generalversammlung des Rfef jedoch aus. Daraufhin erstattete die oberste Sportbehörde Spaniens (CSD) beim nationalen Sportgerichtshof Tad Anzeige gegen Rubiales. Wann der Tad sich mit dem Fall befassen wird, stand am Sonntag bislang nicht fest. Das könne bereits am Montag der Fall sein, hiess es in einigen Medien. (DPA)