WM der Frauen: Anspielzeiten der Schweizer Spiele bekannt

Live-Fussball zum Zmorge? Kein Problem! Aber es braucht noch ein bisschen Geduld. Genauer: bis Ende Juli 2023. Im nächsten Sommer findet die Fussball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland statt. Die Schweizerinnen haben sich vor rund zwei Wochen im Zürcher Letzigrund in extremis gegen Wales für die Endrunde qualifiziert und wurden letzten Samstag in die Gruppe A mit Norwegen, Co-Gastgeber Neuseeland und den Philippinen gelost.

Am Montag gab die Fifa nun den detaillierten Spielplan bekannt – und Fussball-Zmörgeler können sich freuen: Am Freitag, 21. Juli, trifft das Nationalteam um 6 Uhr Schweizer Zeit in Dunedin (NZL) auf die Philippinen. Vier Tage später kommt es am Dienstag, 25. Juli, um 9 Uhr für die Schweizerinnen in Hamilton (NZL) zum Duell mit Norwegen, ehe das letzte Gruppenspiel gegen die Co-Gastgeberinnen erneut in Dunedin am Sonntag, 30. Juli, um 8 Uhr ansteht. Hopp Schwiiz und en Guete! (tzi)