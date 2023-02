Champions League: Messi und Mbappé zurück im Training

Lionel Messi und Kylian Mbappé sind vor dem Champions-League-Spektakel gegen den FC Bayern bei Paris Saint-Germain zurück. Die beiden Ausnahmekönner wärmten sich am Tag vor dem Achtelfinal-Hinspiel beim Abschlusstraining mit den Teamkollegen auf. Einsehbar war von der Einheit in Paris allerdings nur die Anfangsviertelstunde. Nach bereits vier Pflichtspielniederlagen in diesem Jahr und zuletzt zwei Pleiten in Cup und Meisterschaft wäre ein Mitwirken der beiden Superangreifer gegen die Münchner für PSG besonders wichtig.

Spielen Kylian Mbappé (l.) und Lionel Messi (r.) am Dienstag gegen Bayern? Foto: Franck Fife (AFP)

Der Argentinier Messi (35) scheint sich von seiner beim Cup-Aus am vorigen Mittwoch in Marseille erlittenen Verletzung erholt zu haben. Bei Mbappé (24) war eine längere Ausfalldauer prognostiziert worden, bei der Einheit in Paris zeigte er sich am Montag bester Laune. Wie Neymar (31) trug er bei kühlen Temperaturen eine Mütze. Der Brasilianer Neymar ist ohnehin fit, auch wenn er wie seine Teamkollegen beim 1:3 am Samstag bei der AS Monaco eine schwache Leistung gezeigt hatte.

Am Dienstag um 21 Uhr kommt es im Prinzenpark zum mit Spannung erwarteten Königsklassenknaller. Sollte Mbappé tatsächlich noch rechtzeitig fit werden, könnte der französische Serienmeister im Angriff die Topbesetzung aufbieten. (DPA)