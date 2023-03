Bundesliga: Bayern taucht in Leverkusen

Bayern München mit Yann Sommer im Tor hat die Tabellenführung in der Bundesliga an Borussia Dortmund verloren. Der deutsche Rekordmeister unterlag am Sonntag durch zwei kuriose Elfmeter nach Videobeweis bei Bayer Leverkusen mit 1:2 (1:0). Das Team von Trainer Julian Nagelsmann hat nach der dritten Saisonniederlage einen Punkt Rückstand auf Dortmund, das am Samstag mit 6:1 gegen den 1. FC Köln gewonnen hatte. Damit gehen die Bayern als Verfolger in das Duell mit der Borussia am 1. April.

Nationalspieler Joshua Kimmich (22. Minute) brachte die Münchner in Führung. Der argentinische Weltmeister Exequiel Palacios drehte das Spiel mit zwei verwandelten Foulelfmetern (56./73. Minute). Kurios: Schiedsrichter Tobias Stieler hatte dem gefoulten Amine Adli wegen vermeintlicher Schwalben jeweils zunächst Gelb gegeben. Beide Male nahm er die Karte nach Videostudium zurück.

Duell im Regen zwischen Leverkusens Robert Andrich (l.) und Thomas Müller von Bayern München. Foto: Dean Mouhtaropoulos (Getty Images)

Drei Tage nach dem Aus in der Europa League hat der 1. FC Union Berlin in der Bundesliga seine Champions-League-Ambitionen unterstrichen. Das Team von Trainer Urs Fischer gewann am Sonntag im heimischen Stadion An der Alten Försterei gegen Eintracht Frankfurt mit 2:0 (0:0). Rani Khedira in der 53. und Kevin Behrens in der 75. Minute erzielten die Treffer zum 14. Bundesliga-Saisonsieg. Durch den Erfolg rückten die Berliner auf den dritten Platz vor und haben bereits acht Punkte Vorsprung auf die sechstplatzierten Frankfurter. Bei der Eintracht spielte Djibril Sow durch.

Der SC Freiburg hat im Kampf um die Champions-League-Plätze einen fast schon sicher geglaubten Sieg noch aus den Händen gegeben. Die Breisgauer mussten sich im Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 mit einem 1:1 (0:0) zufriedengeben. Das 1:0 für Freiburg hatte der Japaner Ritsu Doan in der 55. Minute erzielt, doch Mainz kam durch Torjäger Karim Onisiwo (90.+6) noch zum Ausgleich in der Nachspielzeit. (DPA)