Kolumne von Bernard Thurnheer – Fussball und Politik Sportanlässe sollen eine politikfreie Oase bleiben. Nicole Döbeli

Braucht es politische Aktionen an Fussballspielen? Foto: Enzo Lopardo

Wenn an der Fussball-Europameisterschaft Spieler kurz vor dem Anpfiff niederknien, um so ihre Solidarität zur «Black Lives Matter»-Bewegung zu bekunden und gegen die Polizeigewalt in den USA zu demonstrieren, mag ihr Blick auf die Werbebanden fallen, die ja in allen Stadien einheitlich sind. Eine Mehrzahl stammt von chinesischen Firmen, teilweise sind die Werbebotschaften sogar in chinesischen Schriftzeichen gehalten, die für uns absolut unverständlich sind. Und das an einer Europameisterschaft! Der Mammon machts möglich!

Vor allem aber: Wie war das schon wieder mit Tibet, mit den Erziehungslagern für die Uiguren, mit den total überwachten Menschen von Peking bis Shanghai, die für jede Abweichung von der Parteilinie bestraft werden? Auch andere Werber stammen aus Ländern, die in Sachen Menschenrechte übel dastehen, namentlich Qatar Airways aus Katar und Gazprom aus Russland. Wo möchten Sie lieber leben und sich am freiesten und sichersten fühlen: in China, in Russland oder in den USA?

Damit will ich die Diskriminierung der Schwarzen in den USA keineswegs kleinreden, und ich bin auch nicht dafür, dass jeder Werbepartner einer Grossveranstaltung vorgängig eine Erlaubnis vom UNO-Menschenrechtsrat einholen muss. Ich wende mich nur gegen die Verlogenheit politischer Aktionen an Sportanlässen. Währenddem die einen Sünder demonstrativ an den Pranger gestellt werden, dürfen die anderen sogar noch für sich werben! Die üppigen Werbegelder fliessen dann über die Uefa teilweise in Form von Erfolgsprämien an die Mannschaften und an die Spieler, die sich mit ihrem Niederknien so sehr für die Menschenrechte einsetzen …

Dann wollte man in München ja auch noch das Stadion in den Regenbogenfarben leuchten lassen, als Zeichen gegen die sexuelle Diskriminierung. Dies sei keine politische Aktion, sondern es gehe auch hierbei um essenzielle Menschenrechte, wurde argumentiert. Verlogenheit auch hier! Wäre dem wirklich so, hätte man das Stadion schon für das erste und das zweite Spiel so beleuchtet und nicht erst für die Partie, in der Deutschland «zufälligerweise» auf Ungarn traf, dessen Regierung kurz zuvor ein Anti-Homosexuellen-Gesetz eingeführt hatte.

Nochmals: Ich befürworte all die Ansichten, für die man protestieren wollte, aber ich bin dagegen, dass dafür grosse Sportanlässe herhalten müssen. Das nähme kein Ende, aus Fussballspielen würden nur noch Demoanlässe. Unsere Welt ist voller unhaltbarer Zustände, doch diese unheile Welt braucht Oasen, und der Fussball und die Olympischen Spiele könnten zwei davon sein. Ausserdem hat eine Demo gegen einen der zahlreichen Missstände immer etwas Zufälliges, Willkürliches und Schlaumeierisches. Sportler, tappt bitte nicht (mehr) in diese Falle. Gut gemeint ist hier nämlich genau das Gegenteil von gut.

