Podium in Winterthur – Fussball-WM in Katar: Boykottieren oder nicht? Der Verein Fussballkultur lädt zu einer illustren Runde, um die Kontroverse «WM in Katar, Menschenrechte und das Fussballgeschäft» zu diskutieren. Als Startschuss fürs Public Viewing, das erstmals im Busdepot stattfindet. Till Hirsekorn

Zügelt sein Public Viewing für den Winter erstmals ins alte Busdepot: Der Verein Fussballkultur.ch. Foto: Dominik Siegmann

6500 Gastarbeiter sind bei den Bauarbeiten für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar laut einer Recherche des «Guardian» ums Leben gekommen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International geht sogar von doppelt so vielen aus. Unter widrigsten unwürdigen Bedingungen hatten sie geholfen, neue Fussballstadien hochzuziehen. Dies in einem Wüstenstaat, wo die Stadien heruntergekühlt werden, wenn es am 20. November heisst: Anpfiff zum Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador.