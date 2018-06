Mexiko gewinnt trotz Sons Geniestreich

Erst in der dritten Minute der Nachspielzeit betrieb Son Heung-Min mit einem Distanzschuss aus 21 Metern Resultatkosmetik für die über weite Strecken unterlegenen Südkoreaner. Davor hatte Carlos Vela Mexiko in der mit einem verwandelten Handspenalty in Führung gebracht und Rekordtorschütze Chicharito einen Konter zu seinem 50. Länderspieltor genutzt (26./66. Minute).

Gegenüber dem schwachen Auftritt beim 0:1 gegen Schweden ohne Schuss auf das gegnerische Tor zeigte sich Südkorea etwas verbessert, jedoch nicht ausreichend, um Mexiko gefährlich zu werden. Bevor Son den Torbann brach, hatten die Asiaten zwei gute Torchancen kläglich vergeben.

Das Weiterkommen der Mexikaner gerät nur dann noch in Gefahr, wenn Schweden, Deutschland und Mexiko am Ende alle sechs Punkte vorweisen, wenn also Deutschland Schweden und Südkorea schlägt und Mexiko in der letzten Runde gegen Schweden verliert.

Die Bilder des Spiels:

Telegramm und Rangliste

Südkorea - Mexiko 1:2 (0:1)

Rostow. – 43'472 Zuschauer. – SR Mazic (SRB). – Tore: 26. Vela (Handspenalty) 0:1. 66. Hernandez 0:2. 93. Son 1:2.

Südkorea: Jo; Lee Yong, Jang, Kim Young-Gwon, Kim Min-Woo (84. Hong); Moon (77. Jung Woo-Young), Ju (64. Lee Seung-Wo), Ki, Hwang; Lee Jae-Sung, Son.

Mexiko: Ochoa; Alvarez, Salcedo, Moreno, Gallardo; Layun, Herrera, Guardado (68. Marquez); Vela (77. Giovani Dos Santos), Hernandez, Lozano (71. Corona).

Bemerkungen: Verwarnungen: 58. Kim Young-Gwon (Foul). 63. Lee Yong (Foul). 72. Lee Seung-Wo (Foul). 80. Jung Woo-Young (Foul).

Rangliste: 1. Mexiko 2/6 (3:1). 2. Schweden 1/3 (1:0). 3. Deutschland 1/0 (0:1). 4. Südkorea 2/0 (1:3). (sda)