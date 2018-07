Neymars Scheitern und die Paraden von Courtois

Nun hat es an dieser WM auch noch den letzten Superstar erwischt: Neymar junior und seine Teamkollegen müssen nach dem Viertelfinal in Kasan die Koffer packen. Der brasilianische Ballzauberer zeigt gegen Belgien einmal mehr seine vielen Gesichter: Das des Schwalbenkönigs, wie in der 52. Minute, oder, das des gefährlichen Offensivspielers, dessen Schuss in der 94. Minute vom belgischen Keeper Thibaut Courtois glänzend pariert wird. Es hätte das 2:2 sein können. Courtois, der seinen Lebensunterhalt bei Chelsea verdient, hat schon vorher mehrmals rettend eingegriffen.

Das Ausscheiden von Uruguay und Brasilien nach den ersten beiden Viertelfinals bedeutet, dass nur noch europäische Teams um den WM-Titel kämpfen.

Nach dem 0:2 macht die Seleção nochmals Druck. Joker Renato Augusto sorgt mit dem Anschlusstreffer noch einmal dafür, dass die Schlussphase spannend bleibt.

Doch es ist nicht der Abend des Titelfavoriten aus Südamerika. In der 55. Minute hätte man auch einen Penalty für Brasilien geben können. Der Pfiff bleibt aus. In der 13. Minute trifft Fernandinho ins eigene Netz. Es ist bereits das elfte Eigentor dieser Endrunde.

Es kommt noch dicker für die Südamerikaner: Nach gut einer halben Stunde schliessen die Belgier einen Konter mit dem herrlichen Weitschusstreffer von Kevin De Bruyne erfolgreich ab.

Noch vor den beiden ersten Toren des zweiten Viertelfinals haben die Brasilianer Pech und treffen nur den Pfosten.

Der Patzer des Torwarts aus Uruguay

Fernando Muslera wird den 6. Juli 2018 nicht mehr so schnell vergessen. In der 61. Minute lenkt er einen harmlosen Schuss von Antoine Griezmann ins Netz ab – die Franzosen führen 2:0. Der 32-Torhüter Uruguays, im Alltag Schlussmann von Galatasaray Istanbul, ist nach der misslungenen Aktion untröstlich. Es ist ein Gegentreffer, der für jeden Keeper ein Albtraum ist.

Besser hat es im russischen Nischni Nowgorod sein Gegenüber Hugo Lloris kurz vor der Pause gemacht. Mit einer Prachtsparade verhindert er das 1:1.

Vier Minuten zuvor hat Raphaël Varane, der sonst für Real Madrid verteidigt, die Franzosen mit einem wuchtigen Kopfball nach Flanke von Griezmann in Front gebracht.

Noch kurz vor dem Schlusspfiff bricht Uruguays Verteidiger José Maria Gimenez in Tränen aus. Er scheint an eine Wende nicht mehr zu glauben.

