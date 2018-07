«Ronaldo überlässt Cavani die Bühne von Sotschi»

Edinson Roberto Cavani Gomez, wie Cavani mit vollen Namen heisst, hat Uruguay fast im Alleingang in die Viertelfinals geschossen. Ein erster Geniestreich von ihm und Luis Suarez hatte Uruguay schon früh einen Vorteil verschafft. Cavani nickte in der 7. Minute am zweiten Pfosten eine Flanke von Suarez mit Wucht ein, nachdem er den Angriff mit einem herrlichen 50-m-Seitenwechsel auf seinen Sturmpartner eingeleitet hatte.

Und in der 62. Minute entschied der Stürmer von Paris Saint-Germain mit seinem zweiten Treffer des Abends die Partie, als er mit einem Flachschuss Rui Patricio keine Chance liess.

Cristiano Ronaldo hatte nach der Pause noch einmal alles versucht, um den portugiesischen Traum vom ersten WM-Titel aufrecht zu erhalten. Für einmal stahl ihm ein anderer die Show, wie verschiedene Medien schreiben. Mehr dazu in der obigen Bildstrecke. (scl)