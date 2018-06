Scharfschützen, Raubeine und ein Brudertausch

Nicht sehr weltmeisterlich

Die mit Abstand meisten Schüsse gab – man glaubt es kaum – Titelverteidiger Deutschland ab. Sie schossen 67-mal aufs Tor. Davon fanden 20 Abschlüsse den Weg auf das gegnerische Gehäuse, aus denen jedoch nur zwei magere Tore resultierten – das ist eine Erfolgsquote von lediglich 4,4 Prozent. Der Turnierschnitt liegt bei rund 15 Prozent. Einsame Spitze ist Russland: Mit elf Schüssen aufs Tor erzielte der Gastgeber acht Tore.

Diese Spieler und Mannschaften gaben am meisten Schüsse ab:

Jeder Schuss ein TrefferDie Top-Torschützen

Fünf Treffererzielte Englands Captain Harry Kane und führt damit die Torschützenliste an. Für seine fünf Tore benötigte Kane nur 5 Abschlüsse – eine Traumquote für jeden Stürmer. Eigentlich waren es gar nur vier Schüsse für fünf Goals – sein fünftes Tor bekam Kane zugesprochen, weil er einen Weitschuss von Ruben Loftus Cheek ungewollt mit der Hacke ins Tor abfälschte. Der Spieler von Tottenham Hotspur spielte bisher nur 153 Minuten – das sind pro Tor rund 30 Minuten. Sollten die Three Lions weit kommen und Kane weiter treffen, ist sogar Just Fontaines WM-Rekord von 13 Treffern an einer Endrunde in Gefahr.

Diese Spieler führen die Torschützenliste an:

Zweimal gefoult und schon gesperrt

Zwei Fouls hat Stephan Lichtsteiner gemäss den Fifa-Statistiken begangen. Da beide mit Gelb sanktioniert wurden, ist der Verteidiger nun gegen Schweden gesperrt. Am meisten Fouls beging der Argentinier Javier Mascherano. Elfmal foulte der Verteidiger, dafür sah er lediglich eine Gelbe Karte.

Das sind die Spieler und Mannschaften die am meisten foulten:

Die unterirdische Quote des Weltklasskeepers

David de Gea stand die gesamte Vorrunde im Tor der Spanier. In den 270 Minuten gelang ihm nur eine einzige Parade. Er kassierte fünf Gegentore – alleine drei durch Cristiano Ronaldo im ersten Spiel gegen Portugal. De Geas Fangquote an der Endrund liegt bei unterirdischen 16,7 Prozent gefangener Bälle. Die Quote des Schweizer Goalies Yann Sommer liegt im Vergleich bei 71,4 Prozent.

Das ewige Tiki-TakaDie Ballverteiler

Das Gefühl trügt nicht: Die Spanier schieben sich den Ball gerne kurz hin und her. Die technisch begabten Iberer spielten bisher 2060 Pässe, davon kamen 1918 beim Mitspieler an. Das macht eine Passquote von 93,1 Prozent – Turnierhöchstwert. Die Iraner brachten nur 339 Pässe zu einem Teamkameraden. Das sind nur zwei mehr als der Spieler mit den meisten Pässen: Toni Kroos.

Diese Spieler hatten die meisten Ballkontakte:

Der Bruderwechsel als WM-Premiere

76 Minuten bei Marokko - Iran waren gespielt, als Sofyan Amrabat für die Nordafrikaner in die Partie kam. Er wurde für Noureddine Amrabat eingewechselt und ist somit der erste Spieler der WM-Geschichte, der für seinen Bruder eingewechselt wurde. (tzi)