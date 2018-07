Schaulaufen des nächsten Weltfussballers?

WM-Zeit ist auch Schaufensterzeit: Wer am wichtigsten Fussballturnier brilliert, macht sich nicht nur attraktiv für andere Clubs. Er bringt sich unter Umständen auch ins Spiel für die Wahl zum Weltfussballer. Weshalb das jetzt interessiert? Für die Wahl relevant sind die Leistung der Fussballer bis zum 15. Juli – dem Tag des WM-Finals.

In den letzten zehn Jahren ging die Auszeichnung je fünfmal an Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Ihre Nationen an der WM in Russland: im Achtelfinal ausgeschieden. Den dritten Platz bei der Weltfussballerwahl 2017 belegte Neymar. Der Rekordweltmeister: im WM-Viertelfinal ausgeschieden.

Ist es 2018 an der Zeit für einen neuen Namen ganz oben auf dem Thron?

Die Chance für die Besten der WM

Wer in der Endphase der WM überragt, kann einen letzten guten Eindruck hinterlassen. Potenzielle Weltfussballer gibt es bei allen Halbfinalisten. Es ist die Chance für Spieler wie Luka Modric (Kroatien), Harry Kane (England), Antoine Griezmann (Frankreich) oder Kevin de Bruyne (Belgien).

Wer hat das Zeug, Ronaldo und Messi hinter sich zu lassen? Wir schlagen 10 Spieler vor, die für die Wahl infrage kommen. Stimmen Sie für Ihren Favoriten ab!

Wer ist Ihr Weltfussballer des Jahres?

So funktioniert die Wahl

Ende Juli gibt die Fifa die 10 Spieler bekannt, die zur Wahl stehen. Diese werden von einem Expertengremium des Verbandes und externen Interessengruppen bestimmt.

Der Weltfussballer des Jahres wird von vier verschiedenen Gruppen gewählt, deren Resultate je zu einem Viertel zählen: Einer internationalen Jury, den amtierenden Trainern und Captains der Nationalteams, Fachjournalisten und Fans. Bereits am 24. September 2018 wird der Weltfussballer des Jahres 2018 gekürt, zum zweiten Mal in Folge in London. Zuvor war der Award in Zürich verliehen worden. (te)