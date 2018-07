So dramatisch schiesst sich England in den Viertelfinal

Englands Captain Harry Kane führt sein Team in den Viertelfinal. Er erzielt in der regulären Spielzeit die Führung vom Punkt – und trifft auch im Elfmeterschiessen ganz sicher. Auch dank ihm besiegt England den Penalty-Fluch und steht im Viertelfinal.

In der 2. Halbzeit erzielt er sein 6. Turniertor – das dritte von 11 Metern. Die Kolumbianern erschweren ihm die Aufgabe aber mit fiesen Tricks:

Wow! The refs losing control and Columbia’s doing some gardening before Kane’s penalty! Get in there!!! pic.twitter.com/2f03ohDpbI