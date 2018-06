Die Schweiz hat sich nach dem 2:2 gegen Costa Rica als Gruppenzweite für die Achtelfinals qualifiziert. Hier noch einmal die wichtigsten Szenen des aufwühlenden Duells.

Am Ende heisst es nach einem Foulpenalty doch noch 2:2, wobei Keeper Yann Sommer unglücklich agiert. Er lenkt den Ball ins eigene Tor, die Fifa wertet diesen Treffer als Eigentor. Und es ist das achte Eigentor dieser WM – das ist ein neuer Rekord: Die bisherige Bestmarke wurde an der WM 1998 in Frankreich mit sechs Eigentoren aufgestellt.

Er trifft schliesslich doch noch: Einwechselspieler Josip Drmic erlöst mit seinem Treffer zum 2:1 in der 88. Minute die Fussball-Schweiz.

Zehn Minuten zuvor hat der Bundesliga-Profi mit seinem Kopfball nur den Pfosten getroffen.

In der 56. Minute passt die Schweizer Abwehr nicht richtig auf, und es ist Kendall Waston, der mittels Kopfball problemlos ausgleichen kann. Das Nationalteam muss jetzt zittern.

Nach gut einer halben Stunde darf die Schweiz zunächst jubeln: Blerim Dzemaili nützt die Verwirrung der Abwehr der Ticos – wie das Team aus Costa Rica von den einheimischen Fans liebevoll genannt wird – zum 1:0.

Der Treffer kommt in einem wichtigen Moment, nachdem zuvor die Lateinamerikaner zweimal das Aluminium getroffen haben. wobei Yann Sommer mit einer Prachtsparade das 0:1 verhindert hat.

(ta)