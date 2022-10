Aufgefallen in Winterthur – Fussballplatz zu verkaufen Im Stadtzentrum steht ein immergrüner Fussballplatz zum Verkauf, auf dem man auch selber als Ball herumrollen kann. Till Hirsekorn

Wenn Sumoringer dem Ball nachjagen: Auf dem Indoorfussballplatz im Skillspark kann auch kostümiert mit Handicap gekickt werden. Foto: PD

Die Aktienkurse purzeln, die Eigenheimpreise bleiben hoch und die Zinsen mickrig: Worin also soll man sein Geld anlegen? Vielleicht in einem Fussballplatz? In der Multisporthalle Skillspark steht für 65’000 Franken die Indooranlage zum Verkauf. Ein eingezäunter Kunstrasen, gedeckt und immergrün, 28 lang und 13 Meter breit.