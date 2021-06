Unfall in Dachsen – Fussgänger auf Trottoir angefahren Vor dem Fluss- und Freibad Dachsen ist am Sonntagnachmittag ein Fussgänger angefahren worden. Die Polizei sucht nun nach dem Lenker eines dunklen Fahrzeugs.

Beim Feldweg vor der Badi in Dachsen ist ein Fussgänger angefahren worden. Foto: Google Street View

Am frühen Sonntagnachmittag ist in Dachsen ein Fussgänger angefahren worden. Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr auf dem Trottoir vor dem Feldweg zum Fluss- und Freibad, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Das dunkle Fahrzeug – mutmasslich mit Aargauer Nummernschild – fuhr auf dem Rheinauerweg in Richtung Feldweg, als es zur Kollision mit dem Fussgänger kam. Durch den Aufprall fiel der Fussgänger zu Boden. Der Fahrzeuglenker habe sich beim Angefahrenen erkundigt, ob es ihm gut gehe, heisst es in der Mitteilung weiter. Danach verliess er den Unfallort, ohne dass er seine Kontaktdaten bekannt gab. Etwas verzögert traten beim Verunfallten Schmerzen auf.

