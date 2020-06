Winterthur im Vergleich – Fussgänger fordern mehr Toiletten Die Fussgängerinnen und Fussgänger fühlen sich in Winterthur wohl. Fast die Hälfte von ihnen findet Autofahrer jedoch wenig rücksichtsvoll. David Herter

Mehr als die Hälfte der Fussgänger findet, dass sich Velofahrer zu wenig an die Verkehrsregeln halten. Foto: Marc Dahinden

Die Fusswege in der Stadt führen direkt zum Ziel, sie sind gut ausgebaut und sicher. Die Winterthurerinnen und Winterthurer zeigen sich in einer Umfrage von Fussverkehr Schweiz zufrieden. Was die Fussgängerfreundlichkeit angeht, liegt Winterthur hinter Chur und gleichauf mit Neuenburg an der Spitze. Sechs von zehn befragten Fussgängerinnen und Fussgängern beurteilten das Wegnetz, die Infrastruktur und das Wohlbefinden als gut. Schlechter beurteilt werden der Umgang mit Velo- und Autofahrern und das Engagement der Stadt zugunsten der Fussgänger.