Gedenkfeier für Ulrich Bremi – «Gackern und Eierlegen sollten in einem vernünftigen Verhältnis stehen» Prominenz aus Wirtschaft und Politik gedachte im Grossmünster des FDP-Politikers – und tauschte Anekdoten aus seinem langen Leben aus. Edgar Schuler

Voll wie vor der Pandemie: Gedenkfeier für Ulrich Bremi im Grossmünster. Foto: zvg

Wann hat man das zum letzten Mal gesehen? Das Grossmünster voll bis auf den letzten Platz (soweit es die Corona-Regeln zuliessen), ein Zusammenkommen des freisinnigen «Tout Zurich» aus Wirtschaft und Politik zum Gedenken an Ulrich Bremi.

Der ehemalige Unternehmer, FDP-Politiker, Nationalrats- und Fraktionspräsident, Zürcher Kantonsrat und Kantonsratspräsident, wurde 91 Jahre alt. Er starb am 17. Juni. Jetzt war Gelegenheit, ihm in bester Gesellschaft zu gedenken. (Lesen Sie hier unseren Nachruf auf Ulrich Bremi.)

Woran man sich an diesem Donnerstagmorgen besonders gern erinnerte: Bremis konstante Mahnung an seine Weggefährten, sich so präzis wie möglich auszudrücken und dabei sich immer so kurz wie nötig zu halten.