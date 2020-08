Wildtiere in Turbenthal – Gämsen tummeln sich im Tösstal Ein Leser konnte bei Turbenthal ein Rudel Gämsen fotografieren. Die Wildtiere breiten sich im Kanton seit Jahren aus. Rafael Rohner

Die vier Gamsgeissen mit ihren vier Jungtieren in Turbenthal lassen sich vom Fotografen nicht stören. Leserfoto: Dieter Theobald

Dieter Theobald aus Turbenthal beobachtet in der Nähe seines Wohnorts immer wieder Gämsen. Am vergangenen Wochenende gelingt ihm ein eindrückliches Foto der Wildtiere: Ein ganzes Rudel tummelt sich am Waldrand und lässt sich dabei offensichtlich kaum stören. «Es ist so ein schönes, friedliches Bild», schreibt er zur Aufnahme.