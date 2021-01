Neues Samsung-Handy – Galaxy S21: Fünf Highlights und zwei Enttäuschungen Soeben hat Samsung sein neustes und vor allem wichtigstes Smartphone vorgestellt: das Galaxy S21. Wir haben uns die Details schon einmal genauer angeschaut. Rafael Zeier

Ultra, Plus und Normal: Die drei neuen Galaxys. Foto: Samsung

Was Apple der iPhone-Event ist, ist Samsung der Galaxy-S-Event. Freilich lanciert Samsung übers Jahr deutlich mehr Smartphones als der Apfelkonzern, sodass die eine oder andere Ankündigung gerne mal übersehen wird. Aber beim neuen Galaxy S lohnt es sich jeweils ganz genau hinzuschauen.

Schliesslich setzt das neue Galaxy S jeweils den Trend fürs kommende Samsung-Jahr, und auch die Konkurrenz schaut jeweils sehr genau hin, was der Smartphone-Gigant plant und einbaut.

Dieses Jahr lanciert Samsung erneut drei Varianten des neuen Galaxy S21: das kleinste (nicht kleine) und günstigste Galaxy S21 (ab 850 Franken) mit einem 6,2-Zoll-Bildschirm, das Galaxy S21+ (ab 1050 Franken) mit einem 6,7-Zoll-Bildschirm und das grösste und teuerste Galaxy S21 Ultra (ab 1250 Franken) mit einem 6,8-Zoll-Bildschirm.

Bei den Verbesserungen finden sich die üblichen Verdächtigen: Der Prozessor soll schneller und effizienter sein, der Bildschirm besser, die Kamera soll bei maximalem Zoom und wenig Licht noch bessere Bilder machen, und natürlich läuft auch die neuste Android-Variante (im Samsung-Kleid) auf dem Gerät.

So weit, so erwartbar. Aber ein paar Sachen fallen besonders positiv auf:

Das Design

Die neue Eck-Kamera ist ein Hingucker. Foto: Samsung

Letztes Jahr war das Galaxy S20 erschreckend unspektakulär, ja langweilig. Nicht einmal bei den Farben gab es einen Hingucker. Die überraschendste Farbe war ein Grau. Das ändert Samsung heuer zum Glück. Das neue Kameradesign, das elegant in die Ecke integriert ist, hat man so noch nie gesehen und wirkt ausgesprochen elegant. Mindestens auf den offiziellen Bildern. Auch die Farben – allen voran das neue Violett – gefallen.

Wifi 6E

Dieses Jahr soll der neue WLAN-Standard so richtig in die Gänge kommen. Dank dem zusätzlichen dritten Frequenzband soll WLAN einen grossen Sprung vorwärtsmachen, glaubt man den Werbeversprechen. Ob dem so ist, wird man mit den neuen Galaxy-Handys testen können, denn sie gehören mit zu den ersten Geräten, die Wifi 6E unterstützen. Bis entsprechende Router erhältlich sind, wird es noch etwas dauern, aber zukunftssicher sind die neuen Galaxys damit auf jeden Fall schon mal. Und – ja klar, sie haben auch 5G.

Der Stift

Statt im Gerät wird der Stift künftig in der Hülle verstaut. Foto: Samsung

Samsungs Note-Handys wurden in den letzten Jahren immer mehr zu aufgefrischten und kantigeren Galaxy-S-Varianten mit einem zusätzlichen Stift. Heuer macht es den Anschein, als wolle Samsung das vereinfachen. Neu gibt es den Stift nämlich auch fürs Galaxy S21 Ultra. Genauer gesagt: die Stifte. Samsung hat deren zwei im Sortiment. Versenkt werden kann keiner der beiden im Gehäuse. Die günstigere Variante ist der S-Pen. Der kostet inklusive Hülle mit Halterung mindestens 75 Franken. Dann gibt es mit dem S-Pen Pro (100 Franken) noch eine grössere Variante, die einen Akku hat, per Bluetooth verbunden wird und zusätzliche Funktionen wie Luftgesten bietet. Dafür gibt es aber keine spezielle Hüllenhalterung.

Ob das Galaxy S mit Stift nun die Note-Reihe überflüssig macht oder gar den Todesstoss versetzt, wird sich frühestens im Herbst zeigen. Dann lancierte Samsung in der Vergangenheit die Note-Handys.

Die Smart Tags und Ultrabreitband

Was man bei Apple seit Jahren munkelt, kommt bei Samsung schon Ende Monat in den Handel: kleine Schlüsselanhänger, die man an Gegenstände anbringen und danach mit dem Smartphone aufspüren kann. Die Smart Tags kosten 35 Franken für einen oder 55 Franken fürs Doppelpack. Unterstützt werden diese aber nur von den zwei grösseren Galaxys. Da nur die über den dafür nötigen Ultrabreitband-Chip verfügen. Wie praktisch solche Smart Tags sind, wird sich im Alltag zeigen müssen. Prinzipiell klingt die Idee aber sehr verlockend. Wenn das Handy warnt, dass man drauf und dran ist, das Portemonnaie im Zug oder die Schlüssel im Büro zu vergessen, wäre das schon praktisch.

Zudem soll es der Ultrabreitband-Chip in den Handys künftig ermöglichen, unter anderem Autos aufzuschliessen. Autofirmen sind an der Technologie auf jeden Fall sehr interessiert. In den neusten iPhones steckt übrigens mit dem U1 auch ein Ultrabreitband-Chip.

Update: Bei den oben erwähnten Smart Tags handelt es sich um Bluetooth-Smart-Tags. Die harmonieren mit allen Bluetooth Geräten. Ultrabreitband kommt erst in speziellen Tags namens Smart Tag Plus. Die sollen aber erst im Verlauf des Jahres kommen. Vielleicht kommt Apple Samsung nun doch noch zuvor.

Die Galaxy Buds Pro

Auch in der Trendfarbe Violett, aber nicht nur: Die neuen Galaxy-Kopfhörer. Foto: Samsung

Samsungs letztes Jahr vorgestellte Galaxy Buds Live sahen auf den ersten Blick aus wie Bohnen, und ja, sie wirkten etwas albern. Im Test musste ich meine Meinung schnell korrigieren. Im Alltag hat sich die Bauweise bewährt, und vor allem gefallen sie bei Videokonferenzen, da sie anders als etwa Airpods nicht auffällig aus dem Ohr ragen.

Die nun vorgestellte neue Variante heisst Galaxy Buds Pro und verspricht zusätzlich Lärmunterdrückung. Auf den Bildern wirken sie etwas grösser und wuchtiger als die eleganten Galaxy Buds Live. Aber für Noisecanceling nehme ich das gerne in Kauf. Ja ich möchte die Funktion bei keinem Kopfhörer mehr missen.

Mit 250 Franken sind sie preislich noch deutlich über den Airpods Pro von Apple angesiedelt, die man vielerorts für 200 Franken findet. Aber wie bei Samsung-Geräten üblich, dürfte auch der Preis der Galaxy Buds Pro schnell fallen und deutlich attraktiver werden.

Dank Gummistöpseln verschliessen die Galaxy Buds Pro das Ohr komplett, sodass Noisecanceling möglich wird. Foto: Samsung

Wie immer bei solchen Ankündigungen finden sich nach dem Superlativ-Festival der Hersteller schnell die ersten Haare in der Suppe. So auch beim neusten Galaxy – und das, noch bevor ich auch nur eines davon in der Hand hatte:

Kein Mini

Besonders klein ist keines der neuen Galaxies. Foto: Samsung

Das normale S21 ist zwar das kleinste der drei neuen Smartphones, aber besonders klein ist es nicht. Sein 6,2-Zoll-Bildschirm ist doch erheblich grösser als der 5,4-Zoll-Bildschirm des iPhone 12 Mini. Fans kleiner Handys wittern seit der Lancierung des iPhone 12 Mini Morgenluft. Doch bei Samsungs neuster Top-Reihe gehen sie vorerst leer aus. Wer ein kleines Handy und die beste Technik will, muss bei Samsung Kompromisse machen.

Ja selbst beim normalen S21 muss man auf Sachen verzichten, die die zwei grösseren Modelle haben. So fehlt im S21 die Ultrabreitband-Funktion (sprich: es harmoniert nicht mit den Smart Tags), und die Rückseite ist statt aus Glas aus Plastik.

Gerade die Plastikrückseite ist in der Preiskategorie mutig. Beim vernünftigeren Galaxy FE machte das ja Sinn, aber in der Preisklasse des Galaxy S21 dürfte es durchaus für Stirnrunzeln sorgen.

Was alles fehlt

Im Herbst gab es reichlich Schelte für Apples Entscheidung beim iPhone künftig die Kopfhörer und das Netzteil wegzulassen. Samsung schaltete sogar eine schadenfreudige Werbekampagne. Das ist nun alles vergessen und die Kampagne aus dem Netz getilgt: Bei den neuen Galaxys verzichtet auch Samsung auf Kopfhörer und Netzteil. Das hat wie bei Apple mehrere Gründe: Einerseits spart Samsung Kosten, dann ist es gut für die Umwelt, da nicht so viele überzählige Netzteile in Umlauf kommen, und schliesslich lassen sich die Schachteln verkleinern und somit auf demselben Platz mehr Handys transportieren.

Aber Samsung hat nicht nur das Netzteil weggelassen. Künftig ist es auch nicht mehr möglich, den Speicherplatz mit Speicherkarten zu erweitern. Den meisten Nutzerinnen und Nutzern wird das nicht einmal auffallen, da der verbaute Speicherplatz heute meist ausreicht und alle Modelle des S21 mindestens 128 GB Speicherplatz haben. Aber ein paar Technikfans werden das ähnlich laut beklagen wie das Verschwinden des Kopfhöreranschlusses oder des Wechsel-Akkus.

In den Schweizer Handel kommen die neuen Galaxy-Handys und alles Zubehör am 29. Januar. Einzig auf den S-Pen-Pro muss man sich noch etwas länger gedulden. Der soll im April folgen.