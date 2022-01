Kolumne «Tribüne» – Ganz Ohr oder schwerhörig? Ein offener Brief von Monika Schmid, Theologin und Gemeindeleiterin der katholischen Kirche St. Martin, an Papst Franziskus. Monika Schmid

Die «Landbote»-Kolumnistin ist erzürnt und schreibt: «Mich macht deine Geste mit der Hand am Ohr stinksauer.» Foto: Giuseppe Ciccia/NurPhoto

Lieber Papst Franziskus,

auf Plakaten sehe ich dich mit einer Hand am Ohr. Du scheinst bemüht, jemandem zuzuhören. So schaut mein alter Vater, wenn er seine Hörgeräte nicht im Ohr hat und unsere Tischgespräche nicht versteht. Dann hält auch er seine Hand ans Ohr. «Papiiiii», sage ich dann lachend, «wo sind deine Hörgeräte?» Dann lacht auch er und holt seine Hörhilfen, die kleinen, sauteuren Dinger.

Bei dir, lieber Franziskus, bin ich etwas unsicher. «Ganz Ohr» steht in grossen Lettern auf dem Plakat. Das heisst, du möchtest hören, was die Menschen zu sagen haben. Aber hörst du uns wirklich oder hast du deine Hörgeräte vergessen, die kleinen, sauteuren Dinger?

Du hast die Kampagne «Ganz Ohr» lanciert.



Du und die Bischöfe, ihr möchtet hören, was wir, das römisch-katholische Kirchenvolk, für Wünsche und Anliegen haben. Bereits vor 50 Jahren haben sich viele katholische Frauen und Männer in der Schweiz mit viel Zeit und Energie in der sogenannten Synode 72 engagiert und die drängenden Fragen der damaligen Konzilskirche diskutiert und Lösungsansätze formuliert. Der Aufbruch landete mehrheitlich in den Schubladen oder wurde vom Vatikan abgeschmettert.

Viele sind inzwischen alt und müde geworden und die jüngeren Generationen haben sich enttäuscht von der Kirche abgewandt.

Es ging dabei um die längst fällige Überarbeitung der kirchlichen Sexualmoral, um Kirche und Gesellschaft und die Zeichen der Zeit. Jetzt, fünfzig Jahre später, beissen wir uns an den gleichen Fragen die Zähne aus, im wahrsten Sinn des Wortes, denn viele sind inzwischen alt und müde geworden, die Zähne sind ausgebissen, und die jüngeren Generationen haben sich mehrheitlich, enttäuscht ob den verpassten Neuerungen, von der Kirche abgewandt.

Längst überfällig ist die Frage der Gleichstellung der Frauen oder die Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren und der Umgang mit wieder verheirateten geschiedenen Menschen. Vor bald fünfzehn Jahren ist die grosse Eiterbeule Missbrauch in der Kirche aufgeplatzt. Auf das beherzte Eintreten für die Opfer und eine transparente und vollständige Aufarbeitung warten wir noch immer.

Schon wieder sagt ein Erzbischof vor den Medien: Es ist beschämend …

That’s it? Längst fällige Rücktritte von kirchlichen Verantwortungsträgern werden nicht eingeleitet oder dann von dir, lieber Franziskus, nicht angenommen. Mich macht deine Geste mit der Hand am Ohr stinksauer. Ganz Ohr, das nehme ich dir und den Bischöfen nicht ab, ich glaube eher, ihr habt die Hörgeräte nicht drin, die kleinen, sauteuren Dinger.

