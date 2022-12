Im Morgenverkehr von Winterthur – Ganze Ladung Zuckerrüben auf der Strasse verteilt Weil sich die Ladefläche eines Anhängers während der Fahrt geöffnet hatte, war die Frauenfelderstrasse am Dienstagmorgen mit Zuckerrüben übersät.

Am Dienstagmorgen erschwerten Zuckerrüben die Durchfahrt auf der Frauenfelderstrasse. Foto: 20 Minuten

Wie das Onlineportal «20 Minuten» berichtet, ist am Dienstagmorgen in der Nähe der Winterthurer Aussenwacht Stadel eine ganze Ladung Zuckerrüben aus einem Anhänger auf die Frauenfelderstrasse gefallen. Die Kantonspolizei bestätigt den Vorfall auf Anfrage. Den Bildern eines News-Scouts von «20 Minuten» ist zu entnehmen, dass die gesamte Fahrbahn mit den Zuckerrüben übersät war. An der Unfallstelle hat sich laut dem News-Scout ein kleiner Stau gebildet. Wie es zum Vorfall gekommen ist, ist laut Kantonspolizei noch nicht geklärt. Die Aufräumarbeiten seien im Gang.

zim

Fehler gefunden?Jetzt melden.