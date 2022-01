Teenager klaut Auto in Winterthur – Garten bei Strolchenfahrt verwüstet Die Stadtpolizei nahm am vergangenen Dienstag einen Teenager fest, nachdem er mit einem gestohlenen Fahrzeug verunfallt war.

Die Spuren der Verwüstung. Stadtpolizei Winterthur

Kurz vor Mittag meldete sich am vergangenen Dienstag, dem 28. Dezember, eine Frau auf der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur und meldete, dass in der vergangenen Nacht ihr Auto gestohlen worden sei. Sie erzählte weiter, dass sie es nun wiedergefunden habe, es jedoch stark beschädigt sei.

Es stellte sich heraus, dass am Fundort des Personenwagens in der Nacht zuvor eine private Party stattgefunden hatte. Nach der Befragung der Gäste hat ein 16-jähriger Schweizer verhaftet werden können, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Der Jugendliche zeigte sich geständig, das Fahrzeug entwendet und einen Unfall verursacht zu haben.

Kontrollschild im verwüsteten Garten

Die Unfallörtlichkeit konnte vorerst nicht eruiert werden. Am 31. Dezember meldete dann ein Anwohner, dass sein Garten verwüstet worden sei. Die ausgerückte Patrouille stiess am Unfallort auf ein grosses Trümmerfeld und ein Kontrollschild. Das Schild konnte dem entwendeten Personenwagen zugeordnet werden.

Für die Spurensicherung rückte zusätzlich der Dienst «Unfall Beweissicherung Dokumentation» der Kantonspolizei aus. Der Jugendliche wird sich vor der Jugendanwaltschaft verantworten müssen.

