Die Pandemie und ich (1) – «Gas geben und Vorhaben nicht aufschieben» Wie beeinflusst Covid-19 unser Leben? Menschen aus Winterthur und Umgebung erzählen von ihrem Pandemiealltag. Heute: Michelle Walder (30) aus Neftenbach. Dagmar Appelt

Michelle Walder ist bei einer Versicherung tätig und war OK-Präsidentin des Turnfestes in Neftenbach, das wegen Corona abgesagt wurde. Foto: Marc Dahinden

«Der Lockdown war für mich speziell und einzigartig. Es war für mich aber okay, dass die Behörden ihre Verantwortung wahrgenommen haben. Man konnte die Situation schlecht einschätzen, dazu war der Blickwinkel als Privatperson zu klein. Aber ich muss zugeben, die Pandemie hat mein Leben ziemlich auf den Kopf gestellt.

«Mir schossen zuerst die Tränen in die Augen.»

Unvergesslich wird mir die Medienkonferenz in Erinnerung bleiben, als der Bundesrat alle Grossanlässe bis Ende August verbot. Ich sass mit meinen beiden Cousinen in unserem Wohnzimmer vor dem Fernseher, als dies bekannt wurde. Wir drei sind alle seit Jahren im Organisationskomitee für die Regionalmeisterschaften im Turnen, die im Juni bei uns im Dorf hätten stattfinden sollen. Ich war Präsidentin des OK. Wir hatten sehr viel Herzblut in die Vorbereitung investiert. Und dann war von einem Moment auf den anderen alles vorbei.