Stadtwerk wartet ab – Gas in Winterthur wird nicht günstiger In vielen Gemeinden sinken die Gaspreise. In Winterthur ist das laut Stadtrat Stefan Fritschi (FDP) momentan keine Option. Trotzdem hat Winterthur einen der günstigsten Tarife im Kanton. Valérie Jost

Stadtwerk Winterthur konnte die Gaspreise letztes Jahr nicht erhöhen. Deshalb sollen sie nun vorerst bleiben, wie sie sind. Foto: Madeleine Schoder

Nachdem die Gaskosten wegen des Kriegs in der Ukraine letztes Jahr teilweise durch die Decke gingen, hat sich die Lage am Markt seit Jahresende wieder entspannt. Zahlreiche Haushalte im Kanton dürfen sich deshalb über Preissenkungen freuen. Der Gasversorger Energie 360° etwa, der rund 35 Zürcher Gemeinden beliefert, hat die Kosten pro Kilowattstunde (kWh) per 1. Januar um 1,2 Rappen und per 1. Februar um nochmals 1,1 Rappen gesenkt. Neu zahlen Durchschnittshaushalte für das günstigste Produkt 17,8 Rappen pro kWh. Auch in anderen Gemeinden, etwa Wädenswil oder Thalwil, und in Städten wie Bern oder Biel sind die Gaspreise kürzlich gesunken.