Weniger Gasheizungen in Winterthur – Gas nur noch dort, wo es Nutzen bringt Der Gemeinderat forderte einen Plan, wie Winterthur vom fossilen Erdgas loskommen will. Der Stadtrat reagiert mit langen, klugen Erklärungen und kleinen Schritten. Und er sagt: Eine Strategie müsse erst erarbeitet werden. Martin Gmür

Bei der Kompogas AG in Oberi, an der die Stadt Winterthur beteiligt ist, entsteht Biogas aus Grün- und Essensabfällen. Allerdings deckt der Anteil, der Winterthur zusteht, keine zwei Prozent der verbrauchten Gasmenge. Foto: Enzo Lopardo

Auf nicht weniger als 14 Seiten legt der Stadtrat gegenüber dem Gemeinderat und der Öffentlichkeit dar, was beim Thema «Gasversorgung der Zukunft» alles mitspielt. Und er legt einen Fakt auf den Tisch, der manche überraschen dürfte: Die Gasversorgung Winterthurs ist, anders als in anderen Gemeinden, eher am Schrumpfen als am Boomen.