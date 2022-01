Rekurs gegen teurere Tarife – Gaspreis wird in Winterthur vorerst nicht erhöht Ab Januar hätten die Haushalte knapp 30 Prozent mehr fürs Gas bezahlen sollen. Wie angekündigt verzichtet Stadtwerk wegen des hängigen Rekurses vorerst auf eine Erhöhung.

Der starke Anstieg des Gaspreises in Europa macht Stadtwerk Winterthur zu schaffen. Foto: Madeleine Schoder

Der Gastarif hätte per 1. Januar um knapp 30 Prozent steigen sollen. Doch wegen eines Rekurses verzichtet Stadtwerk wie angekündigt vorerst auf die Erhöhung. Bis zum rechtskräftigen Entscheid über den Rekurs bleiben daher die Gaspreise von 2021 in Kraft, heisst es in einer Mitteilung. Der auf das Jahr 2021 befristete Bonus auf die Gaspreise fällt jedoch wie geplant weg. Die Steuern und Abgaben werden zudem gemäss den Vorgaben des Bundes für 2022 angepasst. Sollte der Rekurs abgewiesen werden, wird Stadtwerk Winterthur die höheren Gaspreise auf den 1. Januar 2022 rückwirkend verrechnen.

In den letzten Monaten sind die Gaspreise in Europa innerhalb kurzer Zeit explodiert. Aus diesem Grund hätten Stadtwerk-Kunden knapp 30 Prozent mehr fürs Gas bezahlen sollen. Die Stadt geht davon aus, dass das hohe Preisniveau noch längere Zeit bestehen bliebt. Eine Tariferhöhung sei aus wirtschaftlicher Sicht nach wie vor notwendig, um Verluste in Millionenhöhe zu verhindern.

