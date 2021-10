Folgen der Pandemie in Winterthur – Gastro-Betriebe suchen verzweifelt nach Personal Die Restaurants in Winterthur füllen sich wieder. Doch die Wirtinnen und Wirte stehen nach dem Lockdown vor einem anderen Problem: Es fehlt an Personal. Fabienne Grimm

Wer deckt den Tisch ein? Die Frage stellen sich zurzeit viele Gastro-Betriebe in Winterthur. Foto: Madeleine Schoder

Nach monatelangem Lockdown fahren die Winterthurer Gastrobetriebe langsam wieder den Betrieb hoch. Doch der Wiedereinstieg bleibt für viele Wirtinnen und Wirte schwierig. Denn in der Branche fehlt es an Personal. «Der Markt ist ausgehungert», sagt Daniel Hunold, Betreiber des Restaurants Obergass in der Winterthurer Altstadt.

Der gelernte Koch weiss, wovon er spricht. Er und seine Frau Karin Hunold mussten in den letzten Monaten gleich zwei Stellen ausschreiben: eine im Service und eine in der Küche. «Zuerst hat eine Mitarbeiterin gekündigt, weil sie nach Basel zog, und danach ist ein Koch aufgrund der Folgen einer Corona-Erkrankung ausgefallen.»