Gastrokolumne Angerichtet – Heimelig ist anders, aber das Essen hat seinen Reiz

Mitten in einer Schlucht dieser neuen Blockbauten in Neuhegi taucht der Eingang auf. Er könnte genauso gut in eine der Wohneinheiten führen oder in eine Praxis für Reflexzonentherapie. Tut er aber nicht. Wer den Schritt in die spärlich angeschriebene Lokalität wagt, steht vor einer Theke mit bunter Menüliste und einem netten Herrn, der nach den Wünschen fragt, und schaut sich um im Raum vom Typ Provisorium, in dem kleine Tischchen und total zehn Stühle zum Verweilen einladen – oder eben nicht.

Denn heimelig ist es hier nicht. Sondern zweckmässig. Der Zweck des Besuchs wiederum ist die Einnahme von Mahlzeit, die Hauptsache. Und hier beginnt My Poké – neben dem netten Herrn und der fröhlichen Menüliste – zu punkten. Poké Bowls, gemäss Definition ein hawaiianisches Gericht, das Wurzeln in der japanischen Küche hat, und Sushi sind im Angebot, ebenso selbst gemachte Smoothies und Getränke, die über den üblichen Sprudel hinausgehen.

Wir wählen zu zweit je eine Poké Bowl Spicy Shrimp und Spicy Tuna Tatar. Die normale Portion (22.90 Franken) genügt von der Menge her, finden wir. Die Shrimps sind spicier als das Tuna Tatar, beide aber sehr schmackhaft. Über dem leicht erwärmten Reis als Basis liegen zudem Edamame, Mais, Seetang namens Wakame, Gurken und Ingwer. Gesamtfazit: hervorragend und ausgesprochen frisch.

Zwei von uns teilen sich drei Versionen Sushi, je acht Rollen Lachs/Avocado (13.50 Franken), Planted Chicken (13.50) und Avocado Maki (8.–). Einer des Duos ist Sushi-Liebhaber, einer das bare Gegenteil. Der Kenner verteilt im persönlichen Zehner-Ranking eine Note 7 und sagt, er könne sich vorstellen, sich künftig mal My-Poké-Sushi nach Hause bestellen zu lassen. Der Sushi-Skeptiker lässt die Fischversion links liegen, gönnt sich – obschon bekennender Fleischverspeiser – lieber Avocado sowie Planted Chicken und meint, das Ganze sei gar nicht mal so schlecht.

An diesem Donnerstag über Mittag sind wir die einzigen vier Gäste im My Poké. Kein Wunder, denn die Umgebung wirkt um diese Zeit ziemlich ausgestorben. Mag sein, dass am Abend und am Wochenende mehr läuft, wenn die Einwohnenden wieder die umgebenden Bauten beleben und es Take-away-Aufträge absetzt. Denn eines lässt sich nun wirklich feststellen: Das Essen hat überzeugt und seine Reize, vor allem die Bowls.

