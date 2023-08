Gastronomie in Andelfingen – Gemeinderat will mehr Geld fürs Pöschtli und kassiert dafür viel Kritik Eine Interessengemeinschaft will der Gemeinde Andelfingen die Liegenschaft Post in Adlikon abkaufen. Doch der Gemeinderat hält das Kaufangebot für zu niedrig. Markus Brupbacher

Das Restaurant Post – kurz Pöschtli – ist geschlossen und muss dringend saniert werden. Foto: Madeleine Schoder

Es sei «so traurig», wenn man derzeit durchs Dorf gehe, weil es wegen der geschlossenen Dorfbeiz Pöschtli leer sei. Das sagte Samuel Krebs von der Interessengemeinschaft (IG) Restaurant Post am Donnerstagabend an der Infoveranstaltung im Adliker Werkgebäude. Rund 80 Personen besuchten die Veranstaltung, an der es um die Zukunft respektive die Rettung des Pöschtli ging. «Wir sind ärmer geworden in unserer Gegend», sagte Krebs.