Gastronomie in Winterthur – Trübli und Sonne kochen sich in den «Guide Michelin» Grosse Ehre für zwei Restaurants in der Region. Das Trübli in Winterthur und die Sonne in Seuzach sind neuerdings im «Guide Michelin» aufgeführt. Rafael Rohner

Alex Bindig ist Gastgeber im Restaurant Trübli. Archivfoto: Marc Dahinden

Auf ihrer Suche nach den besten Restaurants weltweit sind die Testesser des renommierten «Guide Michelin» im Trübli Winterthur und in der Sonne Seuzach fündig geworden, wie ein Blick in die Rubrik Neuzugänge auf der Website verrät. Im Trübli sei man richtig, wenn man sich überraschen lassen wolle, heisst es im bekannten Gastro-Führer. Am Abend biete das Restaurant das Menü Surprise mit drei Gängen, die erweitert werden können. Serviert wird das Ganze gemäss Kurzbeschrieb «in charmant-unkomplizierter Atmosphäre» in einem historischen Gasthaus von 1785 mitten in der Altstadt – oder vor dem Haus auf der schönen Terrasse.

Eine einladende Adresse für Gourmets ist gemäss «Guide Michelin» auch die in der Ortsmitte gelegene Sonne in Seuzach. Die Küche orientiere sich an der Saison und biete einiges aus der Region. Der Service wird im Guide als freundlich und geschult bezeichnet. Lob gibt es für das geschmackvoll-geradlinige Interieur, die wohnliche Atmosphäre und die «nette Terrasse» vor der Fensterfront. Und: Eine Bar sei ebenfalls vorhanden.

Armin Waldvogel führt die Sonne in Seuzach seit Juni. Foto: Madeleine Schoder

Die Region Winterthur ist im Vergleich zu Zürich im «Guide Michelin» nur sehr spärlich vertreten. Neben den beiden Neulingen ist in der Gegend nur noch das Restaurant First in Ottikon bei Kemptthal zu finden: «Herrlich der Blick, bei gutem Wetter kann man den Säntis sehen.»

Ausnahmen in der Region

Eine «Michelin»-Auszeichnung haben die neu aufgenommenen Restaurants Trübli und Sonne bisher nicht, was auch noch nicht möglich war. Denn die «Michelin»-Sterne, der «Bib Gourmand» oder der Grüne Stern von «Michelin» werden nur einmal im Jahr vergeben. Als die Auszeichnungen im vergangenen Herbst letztmals vorgestellt wurden, ging die Region Winterthur praktisch leer aus. Einzig der Hirschen in Oberstammheim wurde mit dem «Bib Gourmand» geehrt. Dort kam es diesen Frühling aber zu einem Wechsel. Nach 15 Jahren verliessen Petra und Mirco Schumacher den Hirschen und nahmen sich eine Auszeit.

In der Sonne Seuzach übernahm im vergangenen Juni mit Armin Waldvogel ein erfahrener Gastronom. Er war zuvor unter anderem im Bodega in Baden, in der Blauen Ente, im Bürgli oder im Sonnenberg in der Stadt Zürich tätig. Waldvogel versprach bei seinem Antritt in der Sonne eine «feine Küche für alle Sinne und sagte: «Die Sonne Seuzach bleibt die Sonne Seuzach.»

Dieses Konzept scheint die Inspektorinnen und Inspektoren vom «Guide Michelin» überzeugt zu haben. Die Sonne wie auch das Trübli in Winterthur gehören schon länger zu den Toprestaurants in Winterthur und sind bereits dem zweiten grossen Gastro-Guide, dem «Gault Millau», aufgefallen. Das Trübli mit Gastgeber Alex Bindig erhielt dort im vergangenen Herbst 15 Punkte, die Sonne in Seuzach 14.

