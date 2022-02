Höchste Punktzahl in Winterthur – «Gault Millau» verleiht dem Restaurant Rosa Pulver 14 Punkte Der Gastroführer nimmt das Rosa Pulver auf und ernennt Küchenchef Michael Dober zum Koch des Monats. Im November hatte es noch keine Punkte gegeben. Nicole Döbeli

Das Team vom Rosa Pulver noch am letzten Standort im Zeughaus. Mittlerweile kocht Küchenchef Michael Dober (zweiter von rechts) an der Stadthausstrasse. Foto: Dominique Meienberg

Ende November verkündet der Gastroführer «Gault Millau» jeweils, welche Schweizer Restaurants es in die gedruckte Jahresausgabe schaffen. 2021 war die Ausbeute für die Stadt Winterthur nicht besonders berauschend. Zwar rangieren mit dem No 18 und der neuen Crew im Taggenberg zwei Lokale neu in der Rangliste, doch allzu viele Punkte setzte es insgesamt nicht ab: Mit dem Al Giardino und der Eintracht Reutlingen erhalten alle vier Ausgezeichneten 13 von 20 möglichen Punkten.