Eklat beim Rekordmeister – GC bleibt ein hochexplosiver Kessel Pressesprecher Adrian Fetscherin fordert den Sturz von Verwaltungsrat Andras Gurovits – mit seinem Rundumschlag sorgt er dafür, dass bei GC weiterhin keine Ruhe einkehrt. Thomas Schifferle

Muss sich harsche Kritik gefallen lassen: Andras Gurovits. Foto: Reto Oeschger

Jimmy Berisha sitzt am Tisch im Campus und sagt mit der sanften Stimme, die er hat: «Abgerechnet wird am Schluss. Ich zitiere Christian Constantin: Der Totomat entscheidet.»

Berisha ist der Managing Director der Grasshoppers und am Montag dieser Woche nicht allein am Tisch, da haben auch noch Generalsekretär Samuel Haas und Adrian Fetscherin Platz genommen. Fetscherin trägt für seine Funktion einen sperrigen Titel: Verantwortlicher Kommunikation, Marketing, Ticketing und Verkauf. Sie bilden die Geschäftsleitung. Fetscherin spielt ihr Sprachrohr, und er geht so sehr in dieser Rolle auf, dass er jetzt sogar den Eklat provoziert.