Falls der FCW weiterspielt – GC – der erste Gast im Utogrund Hat die ausserordentliche Generalversammlung der Swiss Football League (SFL) am Freitagmorgen in Bern beschlossen, die Saison mit Geisterspielen fortzuführen, ist für den FCW klar: Er wird am Wochenende des 19./20. Juni in Vaduz zum Re-Start antreten und ein paar Tage später im Utogrund gegen GC. Hansjörg Schifferli

Letztmals trat der FCW im Frühling 2007 auf dem Utogrund gegen den späteren Absteiger YF Juventus an – und gewann dank einem Tor Sehar Fejzulahis 1:0. Heinz Diener

Noch sind manche Dinge nicht veröffentlicht. Noch ist eben die Berner GV am Freitag zu erledigen. Womöglich wird sie ja begleitet von Westschweizer Angriffen auf die Vernunft, also darauf, Geisterspiele anzusetzen und es beim doch schon vor ein paar Wochen bestätigten Modus mit zwei Zehnergruppen zu belassen. Vor allem der designierte Aufsteiger Lausanne-Sport und der notorische Wüterich Christian Constantin vom FC Sion wollen sich da aufspielen. Aber durchgedrungen ist beispielsweise, dass die Liga die Meisterschaft gemäss Spielplan dort wieder aufnehmen würde, wo sie am Wochenende vom 28. Februar bis 1. März gestoppt wurde. FC Vaduz – FCW hätte damals auf dem Programm gestanden, die Reise ins Ländle steht den Winterthurern nun zum Re-Start bevor, gefolgt vom «Heimspiel» gegen GC.